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Власти США впервые одобрили метод генной терапии для лечения одного из видов лейкоза

Наука
30 августа, 23:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, августа. /ТАСС

Стоимость одного курса препарата "Кимрайа" составляет $475 тыс.

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© Brent Stirton/Novartis Pharmaceuticals Corp. via AP

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Федеральное правительство США впервые одобрило применение в американской системе здравоохранения метода генной терапии для лечения острого лимфобластного лейкоза, являющегося самым распространенным злокачественным заболеванием в детском и юношеском возрасте. Об этом объявило в среду Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

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По его свидетельству, речь идет об "исторических действиях", которые приближают "новый подход к лечению раковых и других серьезных и угрожающих жизни болезней". "Мы входим в новую стадию инновационных медицинских разработок, обладающих способностью перепрограммировать собственные клетки пациента для разрушения смертоносного рака", - подчеркнул глава Управления Скотт Готтлиб.

Разрешение на широкое применение получил препарат "Кимрайа", разработанный фармацевтической корпорацией Novartis и представляющий собой генетически модифицированные лимфоциты страдающего острым лимфобластным лейкозом пациента. При помощи генной инженерии в эти лимфоциты вводится новый ген, содержащий особый протеин. Данный ген заставляет лимфоциты агрессивно атаковать и уничтожать лейкозные клетки. Модифицированные таким образом лимфоциты предназначены для введения в организм больного.

Одновременно Управление одобрило использование препарата "Актемра" (тоцилизумаб) компании Genentech, предназначенного для предотвращения побочных эффектов, которые могут возникать при применении "Кимрайи". Управление предупреждает, что прием "Кимрайи" может вызывать серьезные побочные эффекты, в том числе способные в некоторых случаях угрожать жизни пациента.

"Кимрайя" предназначена для применения при лечении больных в возрасте до 25 лет, "Актемра" - после двух.

Этот способ лечения является чрезвычайно дорогостоящим. Стоимость одного курса препарата "Кимрайа", который будет изготовляться индивидуально для каждого пациента на предприятии фирмы Novartis в штате Нью-Джерси в течение примерно трех недель, составляет $475 тыс. Однако Novartis обещает не брать денег в том случае, если в состоянии пациента в течение месяца после начала приема препарата не будет происходить улучшений.

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