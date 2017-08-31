Археологи обнаружили участок торгового пути XIV века в районе Куликова поля под Тулой

ТАСС, 31 августа. Археологи обнаружили артефакты, свидетельствующие о существовании в XIV веке торгового пути из Золотой Орды в районе Куликова поля в Тульской области, сообщили в четверг в пресс-службе государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле".

"Археологическое изучение Куликова поля продолжается, летом этого года специалисты музея-заповедника проводили археологические исследования на посаде Пустого красного городища в Кимовском районе Тульской области, где сделали ряд открытий. В результате работ были получены яркие свидетельства функционирования в XIV веке местного участка Донского торгового пути из русских земель в Золотую Орду и регион Черного моря", - сказали там.

Археологи обнаружили фрагменты чугунных котлов, бронзовых зеркал, ременной гарнитуры. "Было найдено несколько серебряных монет - дирхемов чекана Золотой Орды", - уточнили в музее.

Также в ходе исследований была обнаружена усадьба кузнеца второй половины - конца XIV века.

"Самыми интересными находками здесь стали: вещевой клад из связки трех сельскохозяйственных орудий - серпов, которые были спрятаны в неглубокой ямке, и редкая русская серебряная монета - подражание золотоордынскому дирхему", - пояснили в пресс-службе.

Исследования Куликова поля

Ранее ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной деятельности музея-заповедника "Куликово поле" Андрея Наумова, сообщал, что археологически Куликово поле исследовано только на 5%. Предстоит еще важный пласт работы - поиск погребений воинов. Искать грунтовые могильники, которым шесть веков, проблематично, поэтому планируется использовать тепловизионную съемку.

В октябре 2017 года в музее-заповеднике "Куликово поле" открылся новый комплекс выставочных зданий, площадь которых составляет около 2 тыс. кв. м. В строительство было инвестировано более 1 млрд рублей. В музейных залах разместились подлинные археологические находки, реконструкции доспехов и оружия, макет батальных сцен Куликовской битвы, диорамы исторического ландшафта, отреставрированные гончарный и металлургический горны XIV века и почвенные монолиты.

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая.

Сражение завершилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства.