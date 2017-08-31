Globo: экологи обнаружили почти 400 новых видов флоры и фауны в бразильской Амазонии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Специалисты Всемирного фонда природы (WWF) представили в среду в Сан-Паулу каталог с ранее неизвестными науке растениями и животными, обнаруженными в бразильской Амазонии. Как сообщил телеканал Globo, речь идет о 381 виде флоры и фауны.

Информацию об этих организмах специалисты WWF почерпнули из публикаций научных журналов за 2014-2015 годы, после чего систематизировали полученные данные. В работе над составлением каталога также принимал участие Институт Мамирауа, созданный в 1999 году при поддержке министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии. Из 381 нового вида 216 являются растениями, 93 - рыбами, 32 - земноводными, 19 - пресмыкающимися, 18 - млекопитающими, два - вымершими млекопитающими, один - птицей.

"В имеющихся знаниях об Амазонии немало пробелов. Это труднодоступная территория, и многие люди не могут туда добраться. Там существует еще немало видов, которые только предстоит открыть", - заявила Фернанда Паим, исследователь Института Мамирауа.

Полемика о добыче ископаемых в Амазонии

Презентация доклада о новых видах флоры и фауны состоялась на фоне разгоревшейся в Бразилии полемики вокруг инициативы президента страны Мишела Темера. На прошлой неделе он подписал указ, который снимал запрет на добычу полезных ископаемых в заповедном районе Амазонии. Речь идет о территории, расположенной на севере страны между штатами Пара и Амапа. Ее площадь составляет 47 тыс. кв. км, что превышает размер некоторых европейских стран, например Швейцарии, Нидерландов или Словении.

Данная территория была объявлена заповедной зоной в 1984 году во времена военной диктатуры в Бразилии. Считается, что земля в этом районе богата золотой и медной рудами и другими минералами.

Решение бразильского президента вызвало резкую критику со стороны оппозиции и экологов, опасающихся, что инициатива может привести к загрязнению окружающей среды и конфликтам между золотодобытчиками и коренным населением региона. В среду суд Федерального округа Бразилии отменил действие указа. В вердикте было указано, что решение о судьбе национального заповедника не может быть вынесено без предварительного обсуждения в Национальном конгрессе (парламенте) страны.

Другие крупные открытия в регионе

В конце марта международная группа ученых сообщила об обнаружении в бразильской Амазонии 600 новых видов растений. Это открытие было сделано по итогам экспедиции в штат Пара, расположенный на севере крупнейшей южноамериканской страны. В исследовании принимали участие 74 специалиста из 22 научных учреждений Бразилии и других государств. Среди обнаруженных видов флоры имеются папоротниковидные, моховидные и цветковые растения, многие из которых находятся на грани исчезновения.

Экспедиция биологов в штат Пара состоялась в 2015 году после 40-летнего перерыва - предыдущая поездка была организована еще 1970-е годы. Национальный парк Каражас, на территории которого проходило исследование, имеет площадь в 400 тыс. га. Специалисты собрали образцы растений, а затем в лабораторных условиях проводили анализы ДНК, чтобы установить родство между ними. Таким образом было определено, к какой семье и какому виду принадлежит каждое их них.