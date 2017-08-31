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Два японских ученых первыми среди иностранцев стали почетными докторами ДВО РАН

Наука
31 августа, 10:39 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 31 августа., /ТАСС

Вручение дипломов о присвоении почетного звания состоялось на международном симпозиуме историков и экономистов во Владивостоке

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ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС /. Историк, директор Института по исследованию Азии университета экономики и права города Осаки Вакио Фудзимото и эксперт в области мировой экономики и политики из университета Ниигаты профессор Сигэки Хакамада получили звания "Почетный доктор Дальневосточного отделения Российской академии наук"(ДВО РАН), сообщает пресс-служба президиума ДВО РАН.

Вручение японским ученым дипломов о присвоении почетного звания состоялось в четверг во Владивостоке на международном симпозиуме историков и экономистов.

"[После открытия симпозиума] состоялась церемония награждения японских ученых дипломами "Почетный доктор Дальневосточного отделения Российской академии наук"... Обладателями этого... звания стали профессор Вакио Фудзимото и видный ученый в области мировой экономики... профессор Сигэки Хакамада. Они стали первыми иностранными учеными, которым присвоено это... звание", - говорится в сообщении пресс-службы.

Профессор Вакио Фудзимото - директор Института по исследованию Азии Осакского университета экономики и права. Он известен в научных кругах как знаток истории России. Фудзимото является исполнительным директором научного общества России и Восточной Европы, председателем японо-российского общества научных связей с Дальним Востоком, членом Общества по изучению истории России и других российско-японских научных обществ и организаций.

Во Владивостоке в четверг он представил свой доклад "Русская революция на Дальнем Востоке России и японцы".

Профессор Сигэки Хакамада - известный японский специалист по мировой политике, политике России, российско- японскими отношениям. Он автор ряда книг, в том числе "Суть социализма", "Современная Россия: толкование", "Россия Путина". Много лет ученый сотрудничает с ДВО РАН, являясь инициатором и соорганизатором российско-японского научного форума "Тихоокеанский вектор мирового развития" (Владивостокский форум), который поочередно проходит во Владивостоке и Токио с 2010 г.

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