Красноярские ученые выделили новый штамм бактерий для производства бактериальной целлюлозы

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ТАСС, 31 августа. Ученые Сибирского федерального университета СФУ совместно с коллегами из Института Биофизики СО РАН получили и описали чистую культуру уксуснокислых бактерий, способных производить бактериальную целлюлозу, сообщила в четверг пресс-служба СФУ. Для этого исследователи использовали "чайный гриб" Medusomyces gisevi. Новая культура может быть полезна для различных задач биомедицины.
"Бактериальная целлюлоза, продуцируемая выведенным нами штаммом бактерий, может помочь в лечении многих заболеваний. Она способна спасти человека при поражениях кожи большой площади и трофических язвах или может быть использована в качестве бандажа при лечении брюшной грыжи, а также для контролируемой доставки лекарственных веществ", - приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования, аспиранта Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Ивана Шидловского.
Уксуснокислые бактерии получают энергию за счет окисления одноатомного спирта этанола до уксусной кислоты и традиционной питательной средой для них становятся различные продукты спиртового брожения. Эти бактерии можно получать, например, из нектара цветов или перебродивших фруктов, а в новой работе ученые выделяли их чистую культуру из природного источника, известного как "чайный гриб" - пленки, образованной симбиозом дрожжей и различных уксуснокислых бактерий.
Новый штамм синтезирует бактериальную целлюлозу и при этом более продуктивен, чем аналоги, ранее выделенные зарубежными и российскими учеными. Кроме того, он способен расти в различных условиях (температура, pH, питательные источники углерода). Оптимальная среда для культивирования бактерий по результатам исследования - это модифицированный субстрат с содержанием глюкозы. В таких условиях максимальная продукция бактериальной целлюлозы при культивировании в течение семи суток при pH 3.9 составляет до 17 г/л.
Бактериальная целлюлоза может применяться в бумажной, пищевой, текстильной промышленности. Кроме того, в отличие от растительной она не содержит различных загрязняющих веществ, что делает бактериальную целлюлозу очень перспективной для биомедицины: например, производства раневых покрытий, протезов кровеносных сосудов и костных трансплантатов.
"Благодаря высокой биологической совместимости бактериальной целлюлозы с животными клетками ее можно использовать в качестве подложки для выращивания различных тканеинженерных конструкций для восстановления кожных покровов, органов и тканей", - приводятся в пресс-релизе слова профессора базовой кафедры биотехнологии СФУ Светланы Прудниковой.