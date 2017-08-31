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Кабмин согласовал пять кандидатур на пост президента РАН

Наука
31 августа, 17:03 дата обновления: 31 августа, 17:06 UTC+3

Это Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев

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Здание Российской академии наук

Здание Российской академии наук

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о согласовании кандидатов на должность президента Российской академии наук (РАН). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

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В список вошли гендиректор ВНИИ авиационных материалов Евгений Каблов, гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников, и. о. научного руководителя Института океанологии им. П.П.Ширшова Роберт Нигматулин, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Федерального исследовательского центра "Институт прикладной физики Российской академии наук" Александр Сергеев.

В соответствии с законодательством, согласование правительством кандидатов на пост главы РАН является необходимым условием проведения выборов президента Академии. Проект распоряжения был подготовлен на основе представленного Академией списка кандидатов, выдвинутых отделениями РАН и ее членами в установленном Академией порядке.

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Персоны
Каблов, Евгений Николаевич Медведев, Дмитрий Анатольевич Сергеев, Александр Михайлович Нигматулин, Роберт Искандрович
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