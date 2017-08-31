Право присуждать ученую степень: риски и возможности для вузов и НИИ

ТАСС, 31 августа. Вузы, получившие с 1 сентября право самостоятельно присуждать ученые степени, видят в этом шанс увеличить свою узнаваемость в мире и готовят правила защиты диссертаций. Однако некоторые эксперты полагают, что решение о расширении списка вузов преждевременно, а опыт двух вузов - МГУ и СПбГУ, - работающих по новой системе с 1 сентября 2016 года, недостаточно проанализирован. О существующих рисках и тех возможностях, которые получат вузы и НИИ, самостоятельно присуждающие ученые степени, минуя Высшую аттестационную комиссию (ВАК), - в материале ТАСС.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 25 августа утвердил перечень из 19 вузов и четырех научных институтов, которым предоставили право присуждать ученые степени. В него вошли национальные исследовательские и федеральные университеты и вузы, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты. В перечень попали: Московский государственный институт международных отношений, Университет информационных технологий, механики и оптики в Петербурге, столичная Высшая школа экономики, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Казанский, Уральский, Южный федеральные университеты и другие вузы.

Опыт СПбГУ

Ректор Николай Кропачев ранее сообщал, что СПбГУ видит в получении права присуждения ученых степеней единственный способ повышения доверия общества к экспертной оценке научной деятельности. Также это стало для старейшего вуза России возвращением к собственным традициям, так как право присуждать собственные ученые степени было у Петербургского университета еще до революции.

17 января 2017 года в СПбГУ прошла первая защита по новым правилам. Степень кандидата исторических наук получил Бахтиер Алимжанов, защитивший диссертацию на тему "Экономическая политика Российской Империи в Туркестанском генерал-губернаторстве во второй половине XIX - начале XX века".

"К настоящему моменту в состав диссертационных советов СПбГУ помимо наших ученых вошли специалисты 45 вузов и научных организаций России, а также Миланского государственного университета (Италия), Пекинского университета иностранных языков (Китай), Ягеллонского университета (Польша), Фрайбургского университета (Германия), Калифорнийского университета в Сан-Диего (США), Национальной академии наук Республики Армения, Академии языка иврит (Израиль)", - пояснили в пресс-службе петербургского вуза.

Под каждую защиту диссертации в СПбГУ создается диссертационный совет, включающий от семи до девяти специалистов по теме конкретной диссертации из российских и зарубежных центров образования и науки, что, как отметили в вузе, "позволяет максимально компетентно оценить труд соискателя и сделать процедуру защиты полностью открытой". Публикации диссертаций на сайте СПбГУ, по мнению руководства университета, позволяют "внешним" рецензентам представить отзывы на научный труд соискателя. Обязательный перевод текста диссертации на английский язык расширяет круг исследователей, которые могут ознакомиться с результатами научных изысканий, включить материалы исследований в сферу внимания ученых со всего мира.

Для анализа нововведения нужно больше времени

Академик Валерий Черешнев полагает, что быстрое расширение круга вузов и НИИ, имеющих право на присуждение собственных ученых степеней, нанесет больше вреда, чем принесет пользы. "Стоило дать поработать новой системе в СПбГУ и МГУ два-три года, потом провести тщательный анализ - что получается, над чем надо работать, - и только потом расширять круг организаций, имеющих право самостоятельно присуждать ученые степени. Но делать это надо постепенно, добавляя по семь-десять организаций за один шаг", - пояснил он.

Также, по его мнению, необходимо уравнять количество образовательных учреждений - вузов и НИИ, - получивших право присуждения научных степеней. Кроме того, в будущем, по словам Черешнева, должны существовать обе системы - и ВАК и вузы, - наделенные правом присуждения ученых степеней.

Директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета (КФУ) профессор Михаил Щелкунов отметил, что риск новой системы защиты диссертаций заключается в "неурегулированности процедур отзыва звания в случае обнаружения нарушений и отсутствии обмена данными между классической система ВАК и системой автономной". "Значит, человек, не защитившийся в одной, может пойти во вторую (систему защиты - прим. ТАСС)", - предостерег он.

Кредит доверия, ответственность, новые возможности

Томский политехнический университет (ТПУ) также получил право присуждать собственные ученые степени с 1 сентября. "Теперь нам предстоит доказать, что наши дипломы не менее, а даже более значимые, чем дипломы ВАК. Нам дано право - устанавливать повышенные требования к диссертантам, отличные от тех, которые предъявляет к соискателям ВАК, и мы непременно этим правом воспользуемся. Диплом кандидата или доктора наук, выданный ТПУ, должен высоко котироваться в стране и в мире", - рассказал ТАСС ректор вуза Петр Чубик.

Для томского политеха, как и для СПбГУ, право присуждать ученые степени - возвращение к дореволюционной традиции. "Подобное право у вуза уже было до революции. В 1901 году была открыта защита диссертаций на право занятия кафедры по техническим специальностям, которые по значимости приравнивались к магистерским диссертациям. А докторские диссертации ездили защищать в Петербург, Москву, Киев и Харьков", - рассказали в пресс-службе вуза.

У вошедшего в утвержденный Медведевым перечень Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) никогда прежде такого права не было, однако и здесь к нововведению готовы.

"Мы готовы к созданию собственных диссоветов. Первые советы будут по материаловедению, по математическому моделированию, деформированию твердого тела и механике сплошных сред", - рассказал ректор вуза Анатолий Ташкинов, отметив, что это те специальности, где у вуза "сильные научные школы и очень авторитетные ученые". "Мы рассматриваем это (получение права присуждения степеней - прим. ТАСС) как определенный аванс доверия правительства и Министерства образования и науки нашему университету, как еще один шаг в сторону укрепления имиджа и репутации нашего вуза", - пояснил ректор.

КФУ после включения в перечень получил "шанс стать известными и узнаваемыми не только в России, но и в мире", отмечают в вузе. В университете к концу года планируется разработать и принять положение, в котором детально пропишут, как защищать диссертацию и какие требования будут к диссертационному совету. "Все диссертационные работы, которые будут защищаться в Казанском университете, могут проходить обсуждение и утверждение на большом Ученом совете университета, или будет создан специальный орган для этих целей", - пояснил проректор по научной деятельности вуза Данис Нургалиев.

Заместитель проректора по науке Уральского федерального университета (УрФУ) Алексей Иванов отметил, что новая система облегчит организацию защит по междисциплинарным темам. "Сейчас очень много междисциплинарных диссертаций, что создает некоторые сложности при выходе на защиту. В некоторых случаях мы вынуждены обращаться в другие диссоветы. Надеемся, что в дальнейшем мы сможем самостоятельно, привлекая весь коллектив профессуры, обсуждать на защитах междисциплинарные работы", - пояснил Иванов.