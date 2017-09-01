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Путин считает важным создать нормативную базу применения беспилотных аппаратов

Наука
1 сентября, 14:34 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 1, сентября. /ТАСС

Со временем использование таких аппаратов будет все более масштабным и все более эффективным, отметил президент России

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Сфера применения беспилотных аппаратов очень широка, но сначала нужно создать нормативно-правовую базу их использования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Всероссийском форуме профессиональной навигации "Проектория".

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"Беспилотники важны везде, сфера их применения безгранична", - отметил он. "Нам еще много нужно сделать для того, чтобы совершенствовать нормативно-правовую базу применения беспилотников", - сказал Путин. По его словам, со временем использование таких аппаратов будет все более масштабным и все более эффективным.

Президент отметил, что беспилотники могут применяться и в авиации, и в автотранспорте, и в сфере космоса, и в военной сфере. "Войны могут заканчиваться, когда беспилотники одной стороны будут уничтожены беспилотниками другой стороны; тогда останется только сдаться в плен", - отметил он.

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