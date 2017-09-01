В Германии открыли самый мощный рентгеновский лазер на свободных электронах

ГАМБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия европейского рентгеновского лазера на свободных электронах XFEL состоялась в пятницу под Гамбургом. На мероприятии присутствовали представители 12 стран - участниц проекта, в котором также задействован российский исследовательский центр "Курчатовский институт".

Строительство установки началось в 2009 году и завершилось в 2016-м. Ее общая стоимость составила €1,22 млрд в ценах 2005 года.

Участие России

РФ занимает второе место после Германии по объему долевого участия - около 26,79%. Кроме того, реализацией проекта занимаются Великобритания, Венгрия, Дания, Испания, Италия, Польша, Словакия, Франция, Швейцария и Швеция.

Россию на мероприятии представлял помощник президента Андрей Фурсенко. Также в состав делегации вошли посол в ФРГ Владимир Гринин, заместитель министра образования и науки Григорий Трубников, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченков, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, сотрудники других научных учреждений.

Российские специалисты представлены во всех управляющих органах XFEL и формируют программу его научных экспериментов. Ученые из Южного федерального университета, МФТИ и других российских вузов и институтов в составе первых экспериментальных групп начнут работу с комплексом в ближайшее время.

Общее достижение

"Данная установка позволит ученым делать новые открытия в области наночастиц", - сказала министр образования и научных исследований ФРГ Йоханна Ванка. От лица правительства Германии она поблагодарила все государства, которые принимали участие в реализации проекта.

Фурсенко, выступая на церемонии открытия, отметил роль всех сторон, работавших над XFEL. "Этот проект - наше общее достижение. Вклад каждого участника был очень важен", - подчеркнул он. "Данная установка разработана ради будущего, человечество может гордиться данным проектом", - заявил помощник президента.

"Мы рады открыть этот крупнейший в мире рентгеновский лазер, - заявил в свою очередь управляющий директор проекта Роберт Фейденхансель. - Данная установка уникальна, она позволит всем участникам XFEL исследовать новые области науки".

Гринин в беседе с журналистами выразил точку зрения, что указанный проект может сподвигнуть всю Европу к дальнейшему тесному сотрудничеству и способствовать стратегическому партнерству ФРГ и России. "Это очень важный шаг, который фактически способствует восстановлению того, о чем мы давно мечтали, но что было по сути упущено, - сказал он. - Я имею в виду стратегическое партнерство, которое у нас начало развиваться где-то в 2009-2010 годах. Здесь мы как раз видим возрождение этого стратегического партнерства, потому что здесь воссоздается основа для наших отношений".

Как работает установка

Установку XFEL условно можно сравнить с туннелем протяженностью 3,4 км. Он начинается в крупнейшем в Германии исследовательском центре по физике частиц DESY в Гамбурге и тянется до населенного пункта Шенефельд, который расположен в соседней федеральной земле Шлезвиг - Гольштейн. Там находится исследовательский центр.

Сверхпроводящий линейный ускоритель частиц длиной 1,7 км в составе XFEL будет разгонять электроны до энергии в 17,5 ГэВ (гигаэлектронвольт). После разгона до таких высоких энергий электроны направляются через специальные магнитные системы - ондуляторы. При этом частицы испускают излучение, которое постепенно усиливается до очень коротких и интенсивных рентгеновских вспышек.

XFEL будет производить рекордные 27 тысяч вспышек в секунду, каждая длительностью менее 100 фемтосекунд (фемтосекунда - одна квадриллионная доля секунды). Аналогичный американский лазер производит 120 таких вспышек в секунду, швейцарский - 100, японский и корейский - по 60.

XFEL благодаря своим параметрам станет уникальным инструментом для исследования сверхмалых структур, очень быстрых процессов и экстремальных состояний. С помощью лазера ученые, в частности, планируют разрабатывать новые лекарства и материалы, его будут использовать в исследованиях в области энергетики, электроники и химии.