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Китай первым из развивающихся стран овладел технологией генерации нейтронного излучения

Наука
2 сентября, 15:47 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Новое изобретению позволит Китаю решить ряд сложных исследовательских проблем

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ПЕКИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай первым среди развивающихся государств овладел технологией генерации нейтронного излучения, сообщила в субботу газета China Daily. Теперь страна наравне с некоторыми развитыми государствами способна делать важные открытия в таких направлениях, как новейшие материалы, экологически чистая энергия и передовая медицина.

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"Это важное событие для китайской науки. При помощи таких технологий наша лаборатория в состоянии решить ряд наиболее сложных исследовательских проблем", - прокомментировал в интервью журналистам это событие глава проекта, член Китайской академии наук Чэнь Хэшэн.

По его словам, при помощи нового научного достижения в перспективе планируется усовершенствовать производственные технологии некоторых предприятий на юге КНР, где и проводились опыты с выпуском нейтронных пучков.

"Теперь наши химики смогут овладеть новыми технологиями, при помощи которых будет создана более мощная электроника, прочные материалы для двигателей", - добавил Чэнь Хэшэн. Ученый отметил, что новое оборудование станет доступно для широких слоев общественности и компаний, заинтересованных в его экспериментальной эксплуатации, - достаточно будет заплатить сравнительно небольшую денежную сумму.

Генерация нейтронных пучков - непростая задача, поскольку при помощи новейшего оборудования необходимо разогнать мельчайшие частицы до скорости света. Затем при столкновении со специальной перегородкой из вольфрама нейтроны высвобождаются из атомных ядер. Уровень радиации при этом оказывается минимальным - такая технология крайне полезна при исследовании субатомарных материалов. Вплоть до недавнего времени технологией генерации нейтронного излучения владели лишь немногие развитые страны, в частности Великобритания, Соединенные Штаты и Япония.

На правительственный проект китайского источника вторичных нейтронов власти КНР потратили 1,8 млрд юаней (порядка $280 млн), на строительство лаборатории и сопутствующих объектов у организаторов проекта ушло более шести лет. В ближайшем будущем при помощи новейшей технологии Китай планирует реализовать около 70 важных государственных проектов, заявки на участие в которых подали более 20 университетов.

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