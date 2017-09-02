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Голландские ученые вычислили максимальную продолжительность человеческой жизни

Наука
2 сентября, 17:35 UTC+3 ГААГА ГААГА 2, сентября. /ТАСС

Эксперты пришли к выводу, что потолок продолжительности жизни для женщин составляет 115,7 года. Для мужчин этот показатель немного ниже - 114,1 года

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ГААГА, 2 сентября. /ТАСС/. Здоровое питание, комфортные бытовые условия и качественное здравоохранение приводят к постоянному увеличению средней продолжительности жизни человека. Однако и у этого роста есть свой предел, выяснили голландские ученые из Тилбургского университета и Университета им. Эразма Роттердамского.

Изучив статистику за последние 30 лет и сравнив данные о смерти более 75 тыс. человек, эксперты пришли к выводу, что потолок продолжительности жизни для женщин составляет 115,7 года. Для мужчин этот показатель немного ниже - 114,1 года.

"Да, в среднем люди действительно живут дольше, - отметил профессор Джон Эйнмал, один из трех ученых, проводивших исследование. - Например, за последние 30 лет число людей, проживающих в Нидерландах, чей возраст превысил 95 лет, увеличилось почти втрое, в то время как численность населения выросла всего на 20%, с 14,5 до 17 млн человек". "В то же время максимальная продолжительность жизни не изменилась за последние 30 лет, - заметил он. - И это говорит нам о том, что у этого роста есть свой предел".

По словам Эйнмала, результаты исследования будут опубликованы в ближайшее время в профессиональных журналах.

Голландские ученые провели свое исследование вслед за американскими коллегами, которые в прошлом году определили практически аналогичный предел продолжительности человеческой жизни. При этом специалисты из США отметили, что возраст исключительно долго живущих людей постепенно снижается. Однако ученые из Нидерландов считают, что это не так. По их данным, за последние 30 лет значительных изменений в максимальной продолжительности жизни не произошло.

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