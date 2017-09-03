Ученые из РФ и ФРГ реализуют проект по утилизации отходов переработки водорослей

ГАМБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого и Технологический университет Гамбурга в течение трех лет намерены реализовать проект переработки водорослей в материал для очистки воды с выработкой биогаза. Об этом в воскресенье рассказала журналистам профессор, замдиректора по науке Высшей школы биотехнологии и пищевых технологий петербургского вуза Наталья Политаева по итогам подписания соглашения в Гамбурге.

"Мы подписали соглашение в рамках гранта федеральной целевой программы, нацеленного на развитие биотехнологий. Это культивирование водорослей, которые еще называют ряской. Она окрашивает воду в зеленый цвет, но из нее можно получать много ценных компонентов - липиды, каротиноиды, пигменты", - рассказала Политаева. Стоимость проекта составляет 90 млн руб., финансирование осуществляется с российской и немецкой сторон в равных частях.

По ее словам, ранее оставшуюся после получения ценных веществ биомассу из водорослей выбрасывали, проект же предполагает ее дальнейшую утилизацию. "Из остаточной биомассы мы хотим получать сорбционный материал для очистки вод - это как раз ноу-хау с российской стороны. Впоследствии все эти компоненты [будем] сбраживать в биогаз для использования в городском хозяйстве", - сказала ученый.

Получаемый сорбент можно будет использовать для очистки сточных вод, подготовки питьевой воды, очистки природных вод от нефтепродуктов. У вузов уже есть индустриальные партнеры в Германии и России, которые рассматривают данную разработку в качестве перспективного бизнеса. Прикладной характер проекта является обязательным в его реализации.

В течение трех лет специалисты двух вузов будут культивировать немецкий штамм водоросли в условиях Петербурга, выделят ценный компонент и отработают технологию производства очистных материалов и выделения биогаза. Таким образом будет создано безотходное производство замкнутого цикла.

Как ранее сообщал ТАСС, власти Санкт-Петербурга и Гамбурга подписали дорожную карту по развитию сотрудничества двух городов на 2017-2019 годы. Официальный визит делегации Санкт-Петербурга в Гамбург при участии представителей власти, бизнеса и культуры проходит 31 августа - 3 сентября и посвящен 60-летию установления партнерских отношений. Гамбург в 1957 году первым немецким городом-побратимом Ленинграда в послевоенное время.