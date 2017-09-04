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Крупнейшая озоновая дыра над Арктикой возникла из-за извержения вулкана на Яве

Наука
4 сентября, 12:24 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, сентября. /ТАСС

Зимой 2011 года ученые обнаружили утрату озонового слоя над Арктическим бассейном - столь значительную, что можно было говорить о возникновении озоновой дыры

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НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Причиной возникновения крупнейшей озоновой аномалии над Арктикой весной 2011 года стало извержение вулкана Мерапи на острове Ява в 2010 году - к такому выводу пришли ученые из томского Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН. Как сообщил ТАСС замдиректора института, член-корреспондент РАН Владимир Зуев, условия для разрушения озона возникли внутри полярного циклона, который ускорился из-за разогретого вулканом воздуха.

"После извержения вулкана Мерапи осенью 2010 года в тропической стратосфере сформировалось аэрозольное облако. Оно подогрело стратосферный воздух и привело к ускорению циркумполярного вихря весной 2011 года - масштабного полярного циклона. Внутри вихря возникли все условия, необходимые для формирования озоновой дыры: при аномально низких температурах на частицах стратосферных облаков под воздействием солнечного излучения восстанавливался активный хлор, разрушивший озон", - сказал Зуев. Содержание озона над Арктикой восстановилось после разрушения вихря.

По его словам, если извержение тропического вулкана происходит осенью, оно влияет на содержание озона над Арктикой. "Как показали наши исследования, если извержения тропических вулканов, выбросы которых попадают в стратосферу, происходят в осенний период, то почти со 100-процентной вероятностью следует ожидать формирования весенней арктической озоновой аномалии", - отметил он.

Озоновые дыры редко появляются в Арктике по сравнению с Антарктидой. "Формирование озоновой дыры напрямую зависит от устойчивости и силы вихря в начале весны. Антарктический циркумполярный вихрь в весенний период имеет тенденцию ускоряться, поэтому над Антарктидой регистрируются озоновые дыры. Активность арктического циркумполярного вихря значительно ниже антарктического - он имеет максимум скорости зимой, а весной разрушается", - добавил Зуев.

Крупное извержение вулкана Мерапи на острове Ява в Индонезии произошло 26 октября 2010 года. Он извергался две недели, в атмосферу было более 50 млн кубометров вулканического пепла с базальтовой пылью и песком. Погибли 347 человек, более 400 тыс. жителей были эвакуированы.

Исследование томских ученых будет опубликовано в октябрьском номере международного научного журнала Atmospheric Environment.

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