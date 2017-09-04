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Депутат связал заявления Маска об опасности ИИ с боязнью конкуренции со стороны РФ и Китая

Наука
4 сентября, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Миллиардер Илон Маск ранее написал в Twitter, что конкуренция в области создания искусственного интеллекта - это "наиболее вероятная причина третьей мировой войны"

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Заявления американского миллиардера Илона Маска, который назвал соперничество за первенство в сфере искусственного интеллекта (ИИ) возможной причиной мировой войны, связаны с опасениями конкуренции в этой сфере со стороны России и Китая. Такое мнение высказал в понедельник журналистам первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев.

Маск написал в Twitter, что Россия и Китай подключились к исследованиям в области создания ИИ, а вскоре их примеру последуют другие страны. Миллиардер подчеркнул, что конкуренция за превосходство в данной сфере на национальном уровне - это, с его точки зрения, "наиболее вероятная причина третьей мировой войны", причем война может быть инициирована самим ИИ. Маск также разместил ссылку на статью с изложением высказываний президента РФ Владимира Путина, отмечавшего, что искусственный интеллект - это будущее всего человечества, а лидер в этой сфере "будет властелином мира". Как подчеркивал российский лидер, "очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках".

"Илон Маск, если он откровенен, может спать спокойно, поскольку он заметно припозднился со своей озабоченностью о правовом регулировании вопросов, связанных с созданием искусственного интеллекта. Еще в феврале этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин во время своей рабочей поездки в Иннополис в Татарстане обозначил необходимость выработки законопроектов, регулирующих взаимоотношения робота и человека", - заявил Шхагошев.

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По словам парламентария, "очевидно, что канадско-американский бизнесмен ищет определенную выгоду, заявляя об угрозе начала третьей мировой войны из-за соперничества в создании искусственного интеллекта".

"Илон Маск, опасаясь конкуренции в этой нише в лице нашей страны и Китая, таким образом явно продвигает свои [и не только] интересы", - считает единоросс.

"Все же, на мой взгляд, искусственный интеллект - пока виртуальная угроза. Пока по-прежнему гораздо опаснее решения, исходящие от природного интеллекта и умов прежде всего американских политиков", - подчеркнул Шхагошев.

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Маск, Илон Шхагошев, Адальби Люлевич Володин, Вячеслав Викторович
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