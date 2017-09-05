Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые из РФ и Европы испытают новый метод лечения рака до конца 2018 года

Наука
5 сентября, 8:34 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 5, сентября. /ТАСС

Специалисты планируют программировать клетки, окружающие опухоль, на подавление ее роста

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

ТОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Ученые из России, Германии и Латвии разрабатывают принципиально новый метод лечения рака, основанный на подавлении роста опухоли окружающими ее клетками, сообщила во вторник пресс-служба Томского госуниверситета (ТГУ). Провести доклинические испытания метода планируется до конца 2018 года.

"Суть принципиального нового подхода к лечению онкозаболеваний, который разрабатывают ученые ТГУ, Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) РАН, Гейдельбергского университета и Латвийского биомедицинского исследовательского центра, заключается в том, чтобы "научить" клетки в микроокружении опухоли препятствовать ее росту и метастазированию. Планируется, что новый терапевтический подход будет разработан и пройдет доклинические испытания до конца 2018 года", - говорится в сообщении.

Смотрите также

Клетки иммунной системы человека могу помочь в лечении рака

Власти США впервые одобрили метод генной терапии для лечения одного из видов лейкоза

Наночастицы и шпинат: нижегородские ученые находят новые средства для борьбы с раком

Ученые отмечают, что далеко не всегда стандартная терапия по уничтожению опухоли останавливает ее рост. Воздействие в новом методе будет проводиться на окружающие раковые клетки макрофаги. В качестве инструмента воздействия будет использован белок SI-CLP, который будет доставляться в проблемную зону с помощью инактивированного вируса.

"Один из ключевых элементов микроокружения опухоли - макрофаги. Опухолевые клетки способны программировать их на взаимодействие - в таком случае макрофаги "работают" на поддержание прогрессии опухоли. Однако потенциально эти клетки обладают всеми необходимыми функциями, чтобы препятствовать росту новообразования и его способности к метастазированию. Нужно только найти способ их "включить", - цитирует пресс-служба слова заведующей НИИ онкологии Томского НИМЦ Надежды Чердынцевой.

Работы ученых поддержана Российским фондом фундаментальных исследований и международной программой "ERA.Net RUS plus".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров поблагодарил Путина, который осудил насилие против мусульман
2
Мурат Кумпилов: караван идет
3
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
4
Мун Чжэ Ин в разговоре с Путиным затронул тему запрета на экспорт нефти в КНДР
5
Источник: Москва получила ответ по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Вороненкова
6
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
7
Сепаратисты или жертвы насилия: кто такие рохинджа и почему их притесняют
Темы дня
Новости партнеров
Реклама