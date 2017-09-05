Ученые из РФ и Европы испытают новый метод лечения рака до конца 2018 года

ТОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Ученые из России, Германии и Латвии разрабатывают принципиально новый метод лечения рака, основанный на подавлении роста опухоли окружающими ее клетками, сообщила во вторник пресс-служба Томского госуниверситета (ТГУ). Провести доклинические испытания метода планируется до конца 2018 года.

"Суть принципиального нового подхода к лечению онкозаболеваний, который разрабатывают ученые ТГУ, Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) РАН, Гейдельбергского университета и Латвийского биомедицинского исследовательского центра, заключается в том, чтобы "научить" клетки в микроокружении опухоли препятствовать ее росту и метастазированию. Планируется, что новый терапевтический подход будет разработан и пройдет доклинические испытания до конца 2018 года", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что далеко не всегда стандартная терапия по уничтожению опухоли останавливает ее рост. Воздействие в новом методе будет проводиться на окружающие раковые клетки макрофаги. В качестве инструмента воздействия будет использован белок SI-CLP, который будет доставляться в проблемную зону с помощью инактивированного вируса.

"Один из ключевых элементов микроокружения опухоли - макрофаги. Опухолевые клетки способны программировать их на взаимодействие - в таком случае макрофаги "работают" на поддержание прогрессии опухоли. Однако потенциально эти клетки обладают всеми необходимыми функциями, чтобы препятствовать росту новообразования и его способности к метастазированию. Нужно только найти способ их "включить", - цитирует пресс-служба слова заведующей НИИ онкологии Томского НИМЦ Надежды Чердынцевой.

Работы ученых поддержана Российским фондом фундаментальных исследований и международной программой "ERA.Net RUS plus".