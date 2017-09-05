Арктика требует подготовленных многопрофильных ученых - эксперт

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Арктика является уникальным объектом для научных исследований и требует хорошо подготовленных многопрофильных специалистов и внедрения в вузах пакетов "арктических" курсов и программ на различных направлениях подготовки, сообщил ТАСС заведующий кафедрой международного публичного и частного права Юридической школы ДВФУ, профессор Вячеслав Гаврилов.

Развитие Арктики и Северного морского пути, проблемы, перспективы и конкретные шаги будут обсуждаться на профильной сессии "Развитие Северного морского пути. От слов к делу" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Уникальный объект изучения

Арктика представляет собой широкое поле для научной работы и требует специалистов, хорошо подготовленных по различным направлениям, отметил Гаврилов.

"Уникальность Арктики как объекта изучения состоит в том, что она представляет собой широкое поле для научной деятельности практически любой предметной направленности, от социально-гуманитарной сферы до масштабных инженерно-технологических проектов и исследований в области медицины или, скажем, наук о Земле. Арктическое "измерение" имеет практически каждая научная специальность, и поэтому работа здесь найдется ученому любого профиля", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, уже сейчас ясно: время узкоспециальных разработок постепенно отходит в прошлое, будущее за многопрофильными междисциплинарными проектами, направленными на решение системных задач. "Они должны реализовываться хорошо подготовленными специалистами, а значит становится все более актуальной задача разработки и внедрения в учебные планы российских вузов целых пакетов "арктических" образовательных курсов и программ в рамках различных направлений подготовки", - отметил Гаврилов.

Он добавил, что эффективность арктических исследований будет тем весомее, чем больший практический результат они будут приносить.

Тенденции в образовании

Дальневосточный федеральный университет мог бы стать в будущем одним из крупнейших в АТР центров арктических исследований широкого спектра, отметил эксперт.

"Опираясь на свои инфраструктурные и кадровые возможности, университет вполне бы мог стать в ближайшей перспективе одним из крупнейших в АТР центров по организации и проведению широкого спектра исследований теоретической и прикладной направленности и разработке образовательных программ, направленных на определение современного состояния и перспектив развития Арктической зоны России и Арктического региона в целом, а также обеспечению их всестороннего использования как ресурсной базы и транспортной коммуникации в целях обеспечения комплексной безопасности Российской Федерации и развития ее сотрудничества с иностранными государствами", - отметил Гаврилов.

По его словам, в рамках Дальневосточного федерального университета на этой базе со временем могла бы возникнуть широкая междисциплинарная научно-образовательная практико-ориентированная платформа "Арктический вектор России", с помощью которой университет мог бы достигнуть лидирующих позиций на международном рынке образовательных услуг и в сфере междисциплинарных экспертно-аналитических, фундаментальных и прикладных исследований, направленных на выработку общей стратегии деятельности России в Арктике и ее приоритетного позиционирования в Арктическом регионе.

Арктические программы

ДВФУ уже реализует свой проект "Арктика" в рамках программы повышения конкурентоспособности ДВФУ по проекту "5-100". В частности, в 2015 году в ДВФУ начал работу целый ряд лабораторий - ледовая, новых материалов, подводной робототехники, Центр по разработке и конструированию морской техники, Центр по исследованию и конструированию инженерных сооружений для обустройства месторождений в Арктике, а также проектно-конструкторское бюро, которое уже привлечено к работам по арктическим проектам "Роснефти". В 2016 году в университете появились дополнительные подразделения: Российско-китайский полярный инжиниринговый научный центр и Российско-австралийский научный центр Арктики и Антарктики.

В мае на ежегодной встрече проректоров вузов, входящих в Ассоциацию ведущих вузов Азиатско-Тихоокеанского региона (APRU), в Нанкине (КНР) ДВФУ, Национальный университет Сингапура (National University of Singapore) и Университет Окленда (University of Auckland, Новая Зеландия) решили объединить усилия в исследованиях Арктики. Это, в частности, позволит реализовать не только научные проекты, но и проводить тематические школы среди студентов и организовывать экспедиции в Арктику.

Ежегодно в ДВФУ проходит "Ледовая школа", участниками которой становятся студенты и молодые ученые из разных стран. В феврале этого года ее участниками стали около 30 представителей России, Китая, Южной Кореи, Великобритании, Норвегии, Японии. В течение двух недель они прослушали курсы лекций по арктической тематике и работали на испытательным полигоне прямо на льду Амурского залива, изучая свойства разного типа льда.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.