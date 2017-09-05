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Ученые: несколько спутников Урана столкнутся друг с другом в течение 1 млн лет

Наука
5 сентября, 14:51 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Исследователи отмечают, что между девятью спутниками планеты расстояние не превышает 18 тыс. км

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ВАШИНГТОН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. В течение ближайших миллиона лет как минимум четыре спутника Урана столкнутся друг с другом.

Об этом говорится в опубликованной в понедельник статье научного журнала Science News.

Крессида, названная в честь одного из персонажей пьесы Уильяма Шекспира "Троил и Крессида", менее чем за миллион лет столкнется с Дездемоной - спутником, который тоже обязан своим именем героине трагедии английского драматурга "Отелло". Ученый Университета Айдахо Роберт Кенчиа изучал Крессиду и сделал вывод, что ее масса станет одной из причин гибели спутника. Крессида была открыта в 1986 году при помощи межпланетного исследовательского зонда Voyager 1. Она принадлежит к группе из девяти спутников, орбиты которых лежат в пределах 18 тыс. км друг от друга - самое маленькое расстояние между лунами в Солнечной системе.

Команда Кенчиа начала исследовать одно из колец Урана под названием Эта и обнаружила, что его форма "слегка треугольная", а не идеально сферическая. "Мы не ожидали такого", - рассказал ученый. По его словам, притяжение Крессиды стало причиной такой формы кольца, которое повторяет форму орбиты спутника. Напротив, отдельные частицы, из которых состоит кольцо, вращаются быстрее, чем сам спутник.

Такого рода связь позволила команде ученого с помощью кольца Урана впервые вычислить массу Крессиды. По словам Кенчиа, она составляет 1/300 000 массы Луны и на 86% плотнее воды. Крессида намного плотнее, чем маленькие спутники Сатурна, которые в основном состоят из водяного льда, но пористые по своей структуре. Крессида, вероятно, также является пористой и состоит по большей части из углеродистого вещества, а также льда.

Чем ближе друг к другу расположены спутники Урана, тем выше вероятность их столкновения из-за силы гравитации, полагают исследователи. "Некоторые из этих лун, вероятно, столкнутся друг с другом", - отметил ученый из команды Кенчиа Мэтью Хедман. Участь Дездемоны и Крессиды также ожидает и другие спутники Урана - Купидона и Белинду. Кроме того, указывает сам Кенчиа, "существуют свидетельства происшедших в прошлом столкновений". Два слабо видимых кольца около спутников могут состоять из обломков других небесных тел.

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