Минобрнауки утвердило состав общественного совета при министерстве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ утвердило состав общественного совета при ведомстве, в него вошли 20 человек, говорится в сообщении министерства.

Как отмечают в Минобрнауки, в конкурсном отборе участвовало беспрецедентное количество кандидатов - более 200 человек. Процедуру конкурсного отбора обеспечивали Общественная палата РФ и Экспертный совет при правительстве РФ.

По итогам отбора в состав общественного совета вошли, в частности, вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения Российской академии наук Александр Асеев, президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, вице-президент по развитию Сколковского института науки и технологий Алексей Ситников, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Александр Щипков, а также директора школ, учителя и преподаватели университетов.