Российские ученые выпустили сборник об организации кочевого образования на Ямале

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ТАСС, 6 сентября. Российские ученые выпустили специализированный сборник, в котором представлен опыт Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в организации предшкольной подготовки детей тундровиков. В разработке издания участвовали специалисты Центра арктических и сибирских исследований Социологического института РАН, сообщили в среду в пресс-службе губернатора ЯНАО.
"В ЯНАО подготовлен к изданию сборник, в котором в наглядной форме с иллюстрациями и фотографиями представлены данные из Приуральского, Ямальского, Надымского и Тазовского районов. Издание призвано продемонстрировать особенности предшкольной подготовки на межселенных территориях Ямала", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что сборник позволит ознакомиться с видами кочевого образования, практикуемого в округе и с работой по их совершенствованию. "К примеру, в нем есть информация об акции "Готовимся к школе", которая проводилась в ЯНАО с июня 2017 года. Ее цель - расширение предшкольной подготовки детей в условиях кочевья. В стойбищах оленеводов и рыбаков были открыты новые кочевые группы детских садов и мобильные образовательные площадки для дошкольников, организована педагогическая практика учащихся 7-10 классов, проведены консультации с родителями", - пояснили там.
По данным властей, на места работы кочевых групп предшкольной подготовки департаментом образования округа, Региональным институтом развития образования ЯНАО совместно с окружным департаментом по науке и инновациям, Межрегиональным экспедиционным центром "Арктика" были организованы поездки научных сотрудников Центра арктических и сибирских исследований Социологического института РАН (Санкт-Петербург).
"Учеными проводились консультации с педагогами и родителями, а также велась фото- и видеосъемка для составления портфолио образовательных учреждений", - уточнили в пресс-службе.
В ЯНАО шесть лет действует проект "Кочевая школа", в настоящий момент в тундре работают 22 образовательных организации: 17 "чумовых" детских садов и пять школ. В них обучаются более 200 детей. Учителя либо живут вместе с оленеводами в чумах, постоянно передвигаются за стадом по тундре, либо приезжают несколько раз в неделю на снегоходах или вездеходах в стойбище, чтобы проводить занятия. Раньше же детям оленеводов и рыбаков коренных малочисленных народов Севера приходилось в семилетнем возрасте покидать родителей, на девять месяцев в году их забирали в школы-интернаты.