Ученые впервые обнаружили в Арктике следы массового вымирания жизни на Земле

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НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения РАН в ходе работы на станции "Остров Самойловский" в дельте реки Лена обнаружили следы события Келлвассера - оно произошло около 374 млн лет назад и привело к массовому вымиранию жизни на Земле. Как сообщил в среду журналистам заместитель директора ИНГГ СО РАН по научной работе Николай Сенников, ранее такие проявления были найдены только в Германии и Марокко.
"Событие Келлвассера - это второе крупнейшее вымирание живых организмов на Земле, не связанное с оледенением. Оно произошло в верхнем девоне [примерно 374 млн лет назад]. Мы нашли отложения этого периода, представленные в классическом виде тонкими черносланцевыми породами. Такие проявления были обнаружены только в Германии и Марокко", - сказал Сенников.
Он добавил, что в тот период территория, где находится остров Самойловский, располагалась близко к экватору. Сейчас ученые детально изучают отобранные образцы, исследуют их изотопный состав для более точной датировки.
Научно-исследовательская станция "Остров Самойловский" открыта в дельте реки Лена в 2013 году. В рамках российско-германского проекта ведутся исследования геологии, биологии и экологии Арктики. На станции работают специалисты институтов Сибирского отделения РАН и немецкого Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера.