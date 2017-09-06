Томские ученые открыли новый способ переработки арктической руды и переходят к испытаниям

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ТОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Томского государственного университета (ТГУ) создали первую технологию кучного обогащения руды, содержащей ванадий и титан. Это позволит осваивать крупные месторождения титаномагнетитов, расположенные на Кольском полуострове, в Забайкалье и других северных регионах страны, сообщила пресс-служба вуза.
"Эти месторождения были разведаны в середине ХХ века, запасы сырья там оцениваются в десятки миллиардов тонн, но активная добыча до сих пор не ведется. Причина - отсутствие эффективных технологий переработки титаномагнетитовой руды", - цитирует пресс-служба ТГУ руководителя Инновационно-технологического центра Сибирского физико-технического института (СФТИ) ТГУ Виктора Сачкова.
По его словам, решить проблему химики ТГУ смогли за счет нового концептуального подхода к обогащению комплексных руд. Ученые разработали технологию селективного выделения титана, ванадия и железа при помощи сложных выщелачивающих систем, синтезированных из простых и безвредных для экологии реагентов.
Как сообщает ТГУ, в настоящее время исследователи готовятся к апробации нового способа. В соответствии с соглашением, подписанным между ТГУ и заказчиком технологии ОАО "Забайкалстальинвест", ученые разрабатывают регламент испытаний, которые пройдут в два этапа. Первый - лабораторный - включает серию экспериментов на базе лаборатории ТГУ. Второй этап, в ходе которого будут переработаны 100-150 тонн титаномагнетитового сырья, пройдет на производственной площадке промышленного партнера.
Ранее сообщалось, что разрабатываемый в ТГУ метод актуален для использования в арктических регионах с хрупкой экологической структурой, так как с точки зрения экологии он безопасен в отличие от существующих. Проект поддерживается Фондом содействия инновациям. В перспективе новый концептуальный подход к развитию технологий переработки рудного сырья может также использоваться для выделения из минерального сырья золота, урана, меди, серебра и многих других ценных элементов.