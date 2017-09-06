Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Томские ученые открыли новый способ переработки арктической руды и переходят к испытаниям

Наука
6 сентября, 13:37 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 6, сентября. /ТАСС

Технология позволит осваивать крупные месторождения на севере России

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Томского государственного университета (ТГУ) создали первую технологию кучного обогащения руды, содержащей ванадий и титан. Это позволит осваивать крупные месторождения титаномагнетитов, расположенные на Кольском полуострове, в Забайкалье и других северных регионах страны, сообщила пресс-служба вуза.

"Эти месторождения были разведаны в середине ХХ века, запасы сырья там оцениваются в десятки миллиардов тонн, но активная добыча до сих пор не ведется. Причина - отсутствие эффективных технологий переработки титаномагнетитовой руды", - цитирует пресс-служба ТГУ руководителя Инновационно-технологического центра Сибирского физико-технического института (СФТИ) ТГУ Виктора Сачкова.

По его словам, решить проблему химики ТГУ смогли за счет нового концептуального подхода к обогащению комплексных руд. Ученые разработали технологию селективного выделения титана, ванадия и железа при помощи сложных выщелачивающих систем, синтезированных из простых и безвредных для экологии реагентов.

Как сообщает ТГУ, в настоящее время исследователи готовятся к апробации нового способа. В соответствии с соглашением, подписанным между ТГУ и заказчиком технологии ОАО "Забайкалстальинвест", ученые разрабатывают регламент испытаний, которые пройдут в два этапа. Первый - лабораторный - включает серию экспериментов на базе лаборатории ТГУ. Второй этап, в ходе которого будут переработаны 100-150 тонн титаномагнетитового сырья, пройдет на производственной площадке промышленного партнера.

Ранее сообщалось, что разрабатываемый в ТГУ метод актуален для использования в арктических регионах с хрупкой экологической структурой, так как с точки зрения экологии он безопасен в отличие от существующих. Проект поддерживается Фондом содействия инновациям. В перспективе новый концептуальный подход к развитию технологий переработки рудного сырья может также использоваться для выделения из минерального сырья золота, урана, меди, серебра и многих других ценных элементов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
2
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
3
NYT: CNN реорганизовала отдел расследований из-за скандальной публикации о России
4
Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в ближайшие двое суток в Омской области
5
Источник: послы ЕС согласовали продление на полгода черного списка для России
6
Сечин: в деле Улюкаева не о чем говорить, было преступление
7
МИД Польши заявил, что будет рассматривать вопрос о требовании репараций с России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама