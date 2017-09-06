Стив Возняк прочтет лекцию в МГУ о технологиях будущего

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сооснователь компании Apple Стив Возняк прочтет открытую лекцию о технологиях и профессиях будущего 7 октября в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ в Фундаментальной библиотеке МГУ им М. В. Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба университета.

"Лекция пройдет в формате открытого диалога, где студенты российских вузов и гости фестиваля смогут задать вопросы и обсудить со Стивом Возняком такие темы как искусственный интеллект, новые технологии, big data (большие данные) и профессии будущего", - говорится в сообщении.

В октябре 2017 года в 80 регионах России пройдет VII Всероссийский фестиваль науки. Это один из самых масштабных социальных проектов в области популяризации науки, который проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ, правительства Москвы (департамент науки, промышленной политики и предпринимательства) и МГУ. Фестиваль пройдет с 6 по 8 октября, ожидаются лекции нобелевских лауреатов, лауреатов государственной премий РФ, именитых российских и зарубежных ученых.

NAUKA 0+ проводится уже четвертый год и направлен на популяризацию научного знания. В рамках мероприятия, помимо образовательной программы, проводятся мастер-классы, научные шоу и конкурсы.