Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международная конференция, посвященная спецсвязи, пройдет в рамках ВТТА-2017 в Омске

Наука
6 сентября, 14:30 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Участникам мероприятия покажут новую продукцию, в том числе средства связи для работы в Арктике

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Четвертая международная научно-техническая конференция "Радиотехника, электроника и связь" (РЭиС-2017) пройдет 15-16 ноября в Омске в рамках международного форума "Высокие технологии и техника для Арктики" ("ВТТА- Омск-2017"). Об этом сообщили в среду ТАСС в омском научно-исследовательском институте приборостроения (ОНИИП, входит в ГК "Росэлектроника"), который является организатором конференции.

"В работе выставки примут участие более 200 ученых и специалистов из России, Франции, Белоруссии и Казахстана. Они рассмотрят актуальные вопросы модернизации и создания новых изделий в области мировой радиоэлектронной промышленности, а также вопросы внедрения новых технологий для радиоэлектронной аппаратуры и эксплуатации средств связи в районах Крайнего Севера", - уточнили в ОНИИП.

Представитель института отметил, что в рамках конференции пройдет пленарная секция "Проблемы обеспечения связи в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке". Кроме того, пройдут секции на темы "Системы и комплексы беспроводной связи и зондирования. Радиолинии и радиомодемы", "Приемопередающая техника, АФУ, обработка сигналов", "Перспективные системы широкополосной радиосвязи", а также "Пьезокварцевая техника и функциональная микроэлектроника. Технология и конструирование". Участникам выставки будет представлена новая продукция, в том числе радиоэлектронная аппаратура и средства связи, необходимые для эффективной работы в условиях Крайнего Севера.

Выставочная часть форума будет проведена на производственных площадках десяти крупнейших омских предприятий. В работе выставки примут участие представители Ассоциации полярников, госкомиссии по вопросам развития Арктики, профильных федеральных министерств, корпораций и арктических регионов России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
9
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрее
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Комиссия ООН обвинила Дамаск в применении химоружия
2
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
3
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
4
Ученые впервые обнаружили в Арктике следы массового вымирания жизни на Земле
5
Захарова: представители США "беспредельничают" в генконсульстве РФ в Сан-Франциско
6
Кабмин ФРГ поддержал идею отправки миротворцев ООН в Донбасс
7
Боевой корабль ВМФ РФ впервые прошел под аркой Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама