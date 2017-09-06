Международная конференция, посвященная спецсвязи, пройдет в рамках ВТТА-2017 в Омске

ОМСК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Четвертая международная научно-техническая конференция "Радиотехника, электроника и связь" (РЭиС-2017) пройдет 15-16 ноября в Омске в рамках международного форума "Высокие технологии и техника для Арктики" ("ВТТА- Омск-2017"). Об этом сообщили в среду ТАСС в омском научно-исследовательском институте приборостроения (ОНИИП, входит в ГК "Росэлектроника"), который является организатором конференции.

"В работе выставки примут участие более 200 ученых и специалистов из России, Франции, Белоруссии и Казахстана. Они рассмотрят актуальные вопросы модернизации и создания новых изделий в области мировой радиоэлектронной промышленности, а также вопросы внедрения новых технологий для радиоэлектронной аппаратуры и эксплуатации средств связи в районах Крайнего Севера", - уточнили в ОНИИП.

Представитель института отметил, что в рамках конференции пройдет пленарная секция "Проблемы обеспечения связи в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке". Кроме того, пройдут секции на темы "Системы и комплексы беспроводной связи и зондирования. Радиолинии и радиомодемы", "Приемопередающая техника, АФУ, обработка сигналов", "Перспективные системы широкополосной радиосвязи", а также "Пьезокварцевая техника и функциональная микроэлектроника. Технология и конструирование". Участникам выставки будет представлена новая продукция, в том числе радиоэлектронная аппаратура и средства связи, необходимые для эффективной работы в условиях Крайнего Севера.

Выставочная часть форума будет проведена на производственных площадках десяти крупнейших омских предприятий. В работе выставки примут участие представители Ассоциации полярников, госкомиссии по вопросам развития Арктики, профильных федеральных министерств, корпораций и арктических регионов России.