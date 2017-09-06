Россия и Китай будут вместе изучать моря

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай планируют создать центр исследований моря и климата, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян.

Он напомнил, что Москва и Пекин решили развивать сотрудничество "по морским делам" два года назад. "В 2016 году Китайское государственное морское управление и Дальневосточное отделение Российской академии наук два раза совершили совместные экспедиции в Арктическом регионе", - доложил об одном из результатов работы по данному направлению Ван Ян.

По его словам, "20 сентября эти организации проведут во Владивостоке совместный семинар на тему исследования моря, первый институт Китайского государственного морского управления будет подписывать соглашение с Дальневосточным отделением Российской академии наук о создании центра исследований морских и климатических условий".

Вице-премьер Госсовета КНР заверил, что основная задача специалистов двух стран - "претворить в жизнь договоренности, достигнутые главами государств". Ван Ян отметил, что для этого поддерживает тесные контакты с российскими коллегами. Он рассказал, что в пятницу направится в Хабаровск для участия в заседании межправительственной комиссии.