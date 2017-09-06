Ученые из Красноярска выделили штамм бактерий, способных производить целлюлозу

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Ученые из Красноярска выделили штамм бактерий, способных производить целлюлозуНаука 6 сентября, 14:51
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КРАСНОЯРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики Красноярского научного центра Российской академии наук выделили и описали штамм бактерий, способных производить бактериальную целлюлозу. Об этом в среду сообщила пресс- служба краевого правительства.
"Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с исследователями Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН выделили и описали штамм уксуснокислых бактерий, способный производить бактериальную целлюлозу", - отмечается в сообщении.
По мнению ученых, новый штамм более продуктивен по сравнению с ранее выделенными аналогами. "Синтезируя большой объем целлюлозы, он способен расти на разнообразных источниках углерода, не ограничиваясь субстратами с содержанием глюкозы и этанола", - отмечается в сообщении.
Бактериальная целлюлоза используется в кулинарии, промышленности и биомедицине. Она играет активную роль в стимулировании регенеративных процессов, помогая восстановлению и ускоряя рубцевание ран. Бактериальная целлюлоза используется для производства раневых покрытий, протезов кровеносных сосудов и костных трансплантатов.