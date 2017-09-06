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Ученые: мерзлота на границе моря Лаптевых деградирует со скоростью почти 1 м в год

Наука
6 сентября, 15:30 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 6, сентября. /ТАСС

Исследователи сообщили, что за последние 50 лет мерзлота продвинулась на 40 м на север

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© Лев Федосеев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Подводная мерзлота на границе полуострова Быковский и моря Лаптевых продвинулась на север за последние 50 лет на 40 м, что ведет к росту выбросов парниковых газов в атмосферу. Такие данные получили ученые из России и Германии при работе на станции "Остров Самойловский" в дельте реки Лены, сообщил в среду журналистам начальник полевого отряда Алексей Фаге.

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"Аэрофотосъемка и спутниковая съемка проводилась на участке транзитной зоны побережья моря Лаптевых с 1950-х годов. Можно проследить, как продвигалась граница мерзлоты на север. За последние 50 лет она продвинулась на 40 м. <…> В мерзлоте содержится огромное количество органики, при повышении температуры она активизируется, и при помощи микроорганизмов выделяется большой объем парниковых газов, влияющих на климат", - сказал он.

В этом году ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН и Института полярных и морских исследований им. А. Вегенера (Германия) приступили к комплексному исследованию транзитной зоны на границе моря Лаптевых и суши. По словам Фаге, группе удалось создать трехмерную структуру этой зоны, что было сделано впервые.

Ученые на станции "Остров Самойловский", открытой в 2013 году, собирают и анализируют данные о таянии вечной мерзлоты в Арктике, чтобы в дальнейшем можно было прогнозировать глобальные изменения климата. В рамках российско-немецкого проекта ведутся исследования геологии, биологии и экологии Арктики.

Ранее сообщалось, что, по данным томских ученых, таяние на Восточно-Сибирском арктическом шельфе, где, по разным оценкам, сосредоточено до 80% и более всей подводной мерзлоты Северного полушария, под которой находятся гигантские запасы углеводородов в форме гидратов, нефти, свободного газа, за последние 30 лет ускорилось до 14 см в год, "что примерно на порядок быстрее, чем было принято считать ранее".

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