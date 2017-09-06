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Росгидромет назначил нового главу Института Арктики и Антарктики в Петербурге

Наука
6 сентября, 15:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, сентября. /ТАСС

Новый руководитель НИИ планирует привлекать в институт молодые кадры

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Росгидромет назначил нового исполняющего обязанности руководителя подведомственного Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ) в Петербурге; им стал ученый, исследователь Арктики Александр Макаров. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"На посту директора буду концентрировать усилия на привлечении к решению научных задач института молодых кадров - студентов и выпускников вузов. Все направления работы института будут развиваться, сохраним преемственность, мой предшественник Александр Фролов будет работать научным руководителем института", - сказал корреспонденту ТАСС Макаров.

Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета, преподавателем которого является 34-летний Макаров, за его плечами более 15 экспедиций в Арктику, активная исследовательская, преподавательская и административная работа в СПбГУ и ААНИИ.

"Кандидатская и докторская диссертации ученого-геоморфолога посвящены изменчивости природной среды за последние 10 тыс. лет. В сферу его научных интересов входят палеогеография полярных областей Земли в голоцене, а также изменчивость уровня Мирового океана", - сказали в пресс-службе.

История ААНИИ

Петербургский ААНИИ - старейшее научное учреждение России, комплексно изучающее оба полярных региона Земли. История института началась 4 марта 1920 года, когда президиум Высшего Совета Народного хозяйства РСФСР утвердил положение о Северной научно-промысловой экспедиции (Севэкспедиции).

В него входят Российская антарктическая экспедиция (РАЭ), Высокоширотная арктическая экспедиция (ВАЭ), Центр ледовой и гидрометеорологической информации, Мировой центр данных по морскому льду, Полярный геофизический центр, а также научные отделы и лаборатории.

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