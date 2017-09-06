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Академик Сергеев: РАН нужен наблюдательный совет во главе с президентом страны

Наука
6 сентября, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Кроме того, по мнению кандидата на пост главы РАН, пожилые академики должны сформировать консультативный "совет старейшин", передав управленческие функции молодым сотрудникам

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российской академии наук (РАН) необходим наблюдательный совет под руководством президента страны, считает кандидат на пост главы РАН Александр Сергеев.

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"Академии наук нужен наблюдательный совет под руководством президента страны", - заявил Сергеев в среду.

По его словам, аналогичный совет работает, например, в Московском государственном университете и мог бы быть полезным академии.

Сергеев также считает, что пожилые члены РАН должны сформировать консультативный "совет старейшин", передав управленческие функции более молодым академикам и членкорам. "Без этого нас ни руководство страны, ни общество не поймет", - подчеркнул кандидат в президенты.

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры.

Новые выборы президента РАН запланированы на 26 сентября 2017 года, в них будут участвовать пять кандидатов: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев.

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Персоны
Каблов, Евгений Николаевич Сергеев, Александр Михайлович Красников, Геннадий Яковлевич Панченко, Владислав Яковлевич Нигматулин, Роберт Искандрович
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