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На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за 12 лет

Наука
6 сентября, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Экспертам предстоит выяснить, как такая мощная вспышка могла произойти на фоне минимума солнечной активности

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© NASA/Goddard/SDO

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Вспышка на Солнце, произошедшая в среду, стала самой крупной за последние 12 лет, говорится в сообщении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Как отмечают ученые, вспышке 6 сентября присвоен балл X9.3 - последняя вспышка такой силы наблюдалась 7 сентября 2005 года. По словам экспертов, им еще предстоит понять, как такая мощная вспышка могла произойти на фоне минимума солнечной активности.

"В ближайшие сутки исследователям теперь предстоит разобраться, что будет с Землей и ее космическими окрестностями до конца этой недели - наблюдавшийся взрыв произошел в геоэффективной области вблизи линии Солнце - Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету является максимальным", - говорится в сообщении.

В ФИАНе отмечают, что уровень вспышечной активности в настоящий момент превышает значение 10 (точный балл - 10.3). Такое значение находится уже за пределами обычной цветовой шкалы, которая насчитывает пять значений (от зеленого до желтого, оранжевого, красного и максимального, фиолетового, уровней активности Солнца) и соответствует так называемому черному, высшему уровню активности.

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