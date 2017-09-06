Университет НТИ в ноябре подпишет соглашение о партнерстве с участниками сетевого проекта

ТАСС, 6 сентября. Университет Национальной технологической инициативы (НТИ) планирует подписать предварительное соглашение с образовательными организациями о партнерстве и участии в сетевом проекте в ноябре на площадке пространства коллективной работы "Точка кипения" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в среду пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Мы предложим рабочим группам и участникам рынков НТИ в течение следующего года совместно доработать образовательные курсы, принять участие в их конструировании. Мы приглашаем специалистов, образовательные, коммерческие, государственные и научные организации, лаборатории, группы, которые обладают опытом и лучшими практиками в сфере образования, подготовки и переподготовки кадров, присоединиться к работе университета", - приводит пресс-служба слова директора направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрия Пескова.

Он добавил, что программы и курсы будут отбираться по принципу "адаптировать лучшие или учиться у лучших". Среди ключевых направлений, по которым в течение 2018-2019 годов будет идти сотрудничество с партнерами, представители АСИ выделяют постановку мышления на основе базовых дисциплин - математики, физики, ИТ и др., освоение сквозных технологий, развитие компетенций по работе на глобальных рынках.

"В течение 2018 года планируется разработать технологическую платформу для университета, которая будет включать индивидуальное образовательное пространство для каждого обучающегося, возможность управления курсами, результаты обучения, собирать данные о студентах и на основании технологии искусственного интеллекта выстраивать образовательные траектории для каждого учащегося", - отметили в АСИ.

НТИ - госпрограмма мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики. В задачи университета НТИ будет входить подготовка технологических лидеров от бизнеса и от государства, способных реализовать Национальную технологическую инициативу, и отработка лучших образовательных практик. Ранее сообщалось, что университет НТИ начнет работу в ноябре 2017 года.

Первый набор абитуриентов откроется в 2018 году и составит порядка 1 тыс. человек. Планируется, что уже к 2020 году в форматах онлайн и офлайн в университете смогут обучаться до 100 тыс. человек. Студентами будут владельцы, топ-менеджеры, маркетологи и руководители научно- технических центров компаний, работающих на рынке НТИ.