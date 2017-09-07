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Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе в Америке

Наука
7 сентября, 8:37 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Эксперт также сообщил, что утром 7 сентября начнется еще одна магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие людей, страдающих хроническими заболеваниями

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© EPA/NASA/Goddard Space Flight Center/SDO

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Вспышка на Солнце, самая мощная за последние 12 лет, которая произошла 6 сентября, привела к ухудшению связи на территории Европы и Америки. Мощность вспышки оценивается как близкую к максимально возможной, сообщил ТАСС руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш.

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"Мы оцениваем мощность вспышки как близкую к максимальной - X9,3 (буква означает класс "экстремально больших вспышек", а цифра - силу вспышки - прим. ТАСС). Она несет угрозу отказов космической техники и систем связи. Вспышка уже дала ухудшение качества связи в Европе и Америке", - сказал он.

Эксперт также спрогнозировал утром 7 сентября начало магнитной бури, что влечет ухудшение самочувствия людей, страдающих хроническими заболеваниями. "Экстремальной вспышке предшествовала вспышка меньшего масштаба, начавшаяся 6 сентября около 16:00 мск, а 4 сентября прошла серия вспышек класса "М", предыдущего по мощности по отношению к классу "Х". Выброс солнечного вещества, сопровождавший вспышки класса "М" 7 сентября, как ожидают ученые, вызовет магнитную бурю", - сказал Гайдаш.

По его словам, речь также идет о летящем от Солнца к Земле потоке протонов, способных вызвать небольшое повышение радиационного фона. Гайдаш отметил, что ученые внимательно следят за последствиями вспышки X9,3, чтобы определить, сопровождалась ли она выбросом солнечного вещества в сторону Земли. "Иногда мощная вспышка не сопровождается выбросом и наоборот. Если выброс во время экстремально большой вспышки все же был, то он достигнет Земли 8-9 сентября", - сказал собеседник агентства.

Центр космической погоды ИЗМИРАН ведет постоянное наблюдение за Солнцем, отслеживая появление на нем пятен, регистрируя вспышки и отслеживая их последствия, чтобы предупреждать структуры, отвечающие за безопасность работы космических аппаратов на орбите, другой сложной техники, об опасных явлениях космической погоды.

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