Искусственную почву для рекультивации земель изобрели ученые из Красноярска

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КРАСНОЯРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ, Красноярск) изобрели искусственную почву (биомат) для рекультивации земель. Об этом сообщила в четверг пресс-служба университета.
"Ученые СФУ в лабораторных условиях создали плодородный поверхностный слой почвы - биомат, который позволит значительно упростить и ускорить процесс рекультивации техногенно-нарушенных земель, в том числе и на северных территориях, где биологический этап рекультивации сильно затруднен значительной удаленностью и труднодоступностью, суровыми климатическими условиями", - сообщили в пресс-службе.
Биомат представляет собой основу из натурального волокна, которая пропитывается специальным составом, позволяющим длительное время сохранять прочность. На основу наносятся органические наполнители, содержащие биологически активные добавки и связующие вещества природного происхождения.
При необходимости в состав биомата вводят сильнонабухающие гидрогели, которые увеличивают способность искусственной почвы удерживать воду, что облегчает уход за саженцами.
"Он полностью разлагается в течение 4-5 лет. Продукты его разложения сами становятся частью почвенного гумуса, обеспечивая развитие растений. По внешнему виду искусственная почва напоминает ковер, он легкий, и его можно расстелить практически в любом месте", - пояснила Алена Бурнова, один из авторов разработки, ее слова приводит пресс-служба.