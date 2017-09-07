Эксперт: мощная вспышка на Солнце может вызвать "багровое" полярное сияние на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября, /ТАСС/. Самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце, которая произошла 6 сентября, может вызвать полярное сияние на территории Урала, которое можно будет частично наблюдать при чистом небе в темно-красном цвете. Об этом сообщил ТАСС в четверг сотрудник кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина (УрФУ) Павел Скрипниченко.

"В случае сильной, мощной вспышки с широт Екатеринбурга полярное сияние также может частично наблюдаться, но только в темно-красном цвете. Полного явления в нашем регионе не наблюдается в связи с тем, что частицы солнечного ветра, взаимодействуя с магнитным полем Земли, дают многоцветное представление только вблизи магнитных полюсов планеты", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ), в настоящее время влияния от вспышки на Солнце на трансляцию теле- и радиоканалов не зафиксировано.

"Все оборудование Свердловского филиала РТРС работает в штатном режиме", - сказал директор филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети "Свердловский ОРТПЦ" Сергей Камалетдинов.

Как сообщалось ранее, вспышке на Солнце, произошедшей 6 сентября, присвоен балл X9.3. Последняя вспышка такой силы наблюдалась 7 сентября 2005 года. По словам российских ученых, данное явление несет угрозу отказов космической техники и систем связи, которые уже зафиксированы в Европе и Америке.

Прогнозируется, что выброс солнечного вещества также вызовет сильную магнитную бурю, что влечет ухудшение самочувствия людей, страдающих хроническими заболеваниями.