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В Иерусалиме во время раскопок в Городе Давида нашли печати эпохи Первого Храма

Наука
7 сентября, 15:42 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Печати представляют собой кусочки глины, которые служили для запечатывания писем

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Город Давида в Иерусалиме

© EPA/ABIR SULTAN

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. На раскопках в Городе

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Давида в Иерусалиме нашли печати эпохи Первого Храма (также известен как Храм Соломона, 950-586 до н. э.).

Об этом сообщило в коммюнике управление древностей Израиля.

"Печати представляют собой небольшие кусочки глины, которые в древности служили для запечатывания писем, - сообщили в управлении. - Хотя сами письма не пережили ужасного пожара, в котором сгорел Иерусалим Первого Храма при его разрушении в 586 году, печати, подобно глиняной посуде, благодаря огню сохранились еще лучше, став свидетельством исчезнувшей переписки и ее адресатов".

Имена на печатях

Как рассказала представитель управления древностей Орталь Халаф, руководившая работами, "на многочисленных раскопках в городе Давида были обнаружены десятки печатей, что свидетельствует о развитой администрации города в период Первого Храма". "Самые ранние печати несут на себе в основном пиктограммы, - продолжила она. - Вместо того чтобы писать имена чиновников, их обозначали символами". При этом, по ее словам, "на более позднем этапе - со времен царя Езекии (около 700 года до н.э.) и вплоть до разрушения Иерусалима - на печатях уже есть имена, записанные ранним ивритским алфавитом". "Благодаря этим находкам мы узнаем не только о состоянии иерусалимской бюрократии периода Первого Храма, но и о жизни города и о тех, кто тогда находился на государственной службе", - добавила она.

Особенная печать

На части печатей выведены библейские имена, некоторые из них находятся в употреблении до сих пор, отметили в управлении древностей.

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Но "одна особенно интересная печать упоминает человека по имени Ахиав бен Менахем", отмечают археологи, поясняя, что имя это известно ученым в контексте истории Израильского царства.

Так, Менахем был царем Израиля, а имя Ахиав напоминает имя царя Ахава из книги пророка Илии. "Археологам упоминание имени Ахиав интересно потому, что оно свидетельствует о сохранении библейской именной традиции на протяжении существования Иудейского царства и после разрушения царства Израильского, - указали в управлении. - Эти имена - еще одно доказательство того, что после изгнания десяти колен Израиля беженцы с севера прибыли в Иерусалим и даже занимали там административные должности".

Имя царя

Царь Израильского царства Ахав, правивший в период с 873 по 852 гг. до н. э., вошел в историю как негативная фигура. Так, Иосиф Флавий сообщает о нем, что он поклонялся "золотому тельцу" и подражал злодеяниям предшествующих царей. В Талмуде Ахав упоминается как царь, не имеющий доли в грядущем мире из-за бесчестия. Несмотря на это, отмечают в управлении древностей, "его имя не стало табу, а продолжало использоваться, пусть и в измененной форме - как в Иудее в последние дни Первого Храма, так и после его разрушения - в вавилонском изгнании и вплоть до периода Второго Храма".

Конференция археологов

Коллекция печатей будет представлена исследователям на начинающейся 7 сентября в Иерусалиме 18-й археологической конференции "Город Давида", сообщило также управление древностей.

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