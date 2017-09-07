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Исследователи нашли яхту одного из первооткрывателей Земли Франца-Иосифа

Наука
7 сентября, 16:36 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 7, сентября. /ТАСС

Яхту "Эйра" раздавило льдами в 1881-м году во время английской экспедиции Бенжамина Ли Смита

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МУРМАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Экспедиция "Открытый океан: Архипелаги Арктики: По следам двух капитанов" на яхте "Alter Ego" обнаружила вблизи Земли Франца-Иосифа остов яхты, на которой, предположительно, английские исследователи в 1880-81 гг. открыли значительную часть островов этого арктического архипелага. Как рассказал в четверг ТАСС руководитель экспедиции Евгений Ферштер, речь идет о яхте "Эйра" английской экспедиции Бенжамина Ли Смита.

"Мы на 90% уверены, что это именно "Эйра", но для полной гарантии нужны дополнительные исследования", - сказал он. Ферштер с единомышленниками начал поиск яхты "Эйра" еще 12 лет назад. Тогда и в последующие годы сделать этого не удалось, но собрался большой архив информации по экспедиции.

"Эйра" дважды достигала Земли Франца-Иосифа - в 1880-м и 1881-м годах. Участники той экспедиции были одними из пионеров открытия архипелага. "Они обнаружили и дали названия большинству островов южной части архипелага", - говорит Ферштер.

В 1881-м году яхту раздавило льдами. К счастью, все члены экипажа остались живы, перезимовали на архипелаге и через год на ботах вернулись на большую землю. На одном из островов до сих пор есть "Домик "Эйры", который сегодня очень популярен у арктических туристов.

В этом году экспедиция на "Alter Ego" из-за погодных условий оставалась именно на южной части архипелага. Остов судна был обнаружен на глубине 20 метров эхолотом, затем его исследовали подводными камерами. "Видны доски, другие объекты искусственного происхождения, но нужны более качественные исследования, которые мы намерены провести в следующем году", - сказал глава экспедиции.

В то же время, участники экспедиции в нынешнем году вновь не достигли своей основной цели. Они собирались найти место гибели экспедиции Георгия Брусилова на шхуне "Святой Анны", история которой легла в основу романа Каверина "Два капитана". Как ранее сообщал Ферштер, из-за льдов исследователи не смогли попасть на северную часть архипелага.

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