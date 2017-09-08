Вторая крупная вспышка на Солнце произошла вечером 7 сентября

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вторая за неделю мощная вспышка на Солнце произошла вечером в четверг, 7 сентября, на следующий день после вспышки балла X9.3, ставшей самой мощной за последние 12 лет. Такие данные приводятся на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).
Согласно опубликованному лабораторией графику вспышечной активности Солнца, вспышка происходила в период с 17:20 мск до 17:55 мск. Ее мощность специалисты оценили как Х1.3, где литера "Х" обозначает самую мощную из возможных солнечных вспышек, а цифровой индекс уточняет ее интенсивность. Всего за 7 сентября произошло 11 вспышек класса С и выше.
Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса "М" мощностью в 4-5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса "X" мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3.
Последняя вспышка такой силы наблюдалась 7 сентября 2005 года. По словам российских ученых, она способна привести к отказам космической техники и систем связи, подобные случаи уже зафиксированы в Европе и Америке. Прогнозировалось, что выброс солнечного вещества вызовет сильную магнитную бурю.