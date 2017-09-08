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СМИ: Китай завершил первую миссию по выявлению источников углекислого газа на Земле

Наука
8 сентября, 8:26 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 8, сентября. /ТАСС

Исследование атмосферы планеты на предмет наличия в ней двуокиси углерода в течение более восьми месяцев осуществлялось для нужд Китайского метеорологического управления

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ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Китай успешно завершил первую в историю страны миссию по выявлению крупных источников углекислого газа на Земле при помощи космического спутника TanSat. Об этом в пятницу сообщила газета China Daily.

Исследование атмосферы нашей планеты на предмет наличия в ней двуокиси углерода в течение более восьми месяцев осуществлялось для нужд Китайского метеорологического управления. Космический аппарат раз в 1,5 часа передавал с высоты 700 км данные Государственному спутниковому метеорологическому центру (ГСМЦ) КНР.

"TanSat отличается от всех прочих метеоспутников, поскольку фиксирует концентрацию углекислого газа при поглощении молекул как в видимом ракурсе, так и в инфракрасном излучении", - заявил заместитель директора ГСМЦ Чжан Пэн.

По его словам, спутник имеет модульную платформу, в которую вмонтированы специальные датчики - гиперспектральный детектор моноксида углерода и многоспектральный прибор для улавливания аэрозольных частиц. Благодаря этому точному оборудованию Китай сможет детально изучить источники углекислого газа, выявить роль, которую он играет в углеродных циклах атмосферы нашей планеты, предсказывать климатические изменения в долгосрочной перспективе.

Как отметил Чжан Пэн, результаты восьмимесячных наблюдений за Землей с орбиты в скором времени планируется опубликовать, и они будут доступны любому желающему.

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