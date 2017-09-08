Выбросы от новых мощных вспышек на Солнце не затронут Землю в ближайшие 2-3 недели

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Выбросы от новых мощных вспышек на Солнце не смогут достичь Земли в ближайшие 2-3 недели из-за того, что порождающие их активные области на звезде сместятся относительно нашей планеты.

Об этом в пятницу ТАСС сообщил главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

Астроном напомнил, что Солнце совершает полный оборот за 27 дней, а вместе с его вращением на другую сторону звезды смещаются и активные области.

"Те пятна, которые производили вспышки напротив Земли, они сейчас приближаются к краю Солнца и через пару дней зайдут за него. Поэтому новые крупные вспышки, если и произойдут, то будут на другой стороне Солнца и на Землю уже никак не повлияют. Но а через 2-3 недели, когда эти пятна снова выйдут в зону нашей видимости, трудно что-то предсказать, время покажет", - рассказал Богачев.

"Когда происходит очень сильная вспышка, как произошедшая два дня назад, то предполагается, что Солнце свою энергию сбросило и дальше успокаивается. Тем не менее уже вчера и сегодня произошли две очень мощные вспышки, это говорит о том, что солнце энергию свою не исчерпало, и какие-то поля и новая энергия продолжают всплывать на поверхность. И есть шанс, что это приведет к новым еще более крупным вспышкам", - пояснил Богачев.

Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса "М" мощностью 4-5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса "X" мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3. Она привела к магнитной буре на Земле мощностью в 4 балла по пятибалльной шкале. Последняя вспышка на Солнце такой силы наблюдалась 7 сентября 2005 года. За первой рекордной вспышкой последовали и две другие мощные вспышки класса "X": 7 сентября около 17.00 мск и 8 сентября в 11.00 мск.