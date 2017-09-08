Российские ученые создали роботизированную "голову профессора Доуэля"

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ТЮМЕНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) создали робота в форме человеческой головы, который позволит с помощью технологии виртуальной реальности присутствовать в любом нужном человеку месте. Как сообщил в пятницу ТАСС автор проекта Сергей Балаховцев, например, его можно использовать для проведения переговоров на больших расстояниях.
"Мы разработали робота "Кузю" на базе технологии "Аватар S", которая позволяет погрузить человека в иную среду на больших дистанциях. Это робот телеприсутствия в форме головы, через который можно вести общение. Для этого человеку нужно перейти по предоставленной нами ссылке с помощью смартфона со стабильным 4G-подключением, вставить его в любые очки виртуальной реальности и надеть на себя. После этого робот будет делать на месте все то же, что и человек", - сказал Балаховцев.
Он добавил, что во время тестирования разработчики выполнили два подключения с Минском (Белоруссия) и Усть-Каменогорском (Казахстан). "На испытаниях робота устанавливали в Тюмени, подключались к нему люди из-за рубежа. Разработка показала, что она стабильно работает на больших дистанциях", - добавил ученый.
По его словам, пока робот функционирует только с компьютером, который идет в комплекте. "Но мы ведем диалоги с заводами, которые производят материнские платы и остальные комплектующие, чтобы собрать персональный компьютер, который будет встраиваться внутрь. Это позволит снизить цену в два раза", - сказал он.
Ранее сообщалось, что сотрудники Центра научного творчества и робототехники ТюмГУ создали робота телеприсутствия, способного транслировать звуки, видео и некоторые осязательные ощущения пользователю в специальном шлеме для работы в опасных средах.