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Близ Луксор открыли для посещений древнеегипетскую гробницу

Наука
9 сентября, 15:53 UTC+3 КАИР КАИР 9, сентября. /ТАСС

Захоронение эпохи Среднего царства принадлежало ювелиру по имени Аменхет

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© EPA-EFE/KHALED ELFIQI

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Расположенное у Луксора захоронение ювелира открыли в субботу для посещений. Об обнаружении этой гробницы эпохи Среднего царства (2040-1783 годы до н. э.) в археологическом районе Дараа Абу-Нага объявил министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани.

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По его словам, захоронение, которое было обнаружено египетскими учеными, принадлежало искусному ювелиру по имени Аменхет. Произведенные им украшения доставлялись ко двору фараона, а также приобретались жителями Фив (древнее название Луксора). Министр рассказал, что при раскопках гробницы археологами был найден деревянный саркофаг Аменхета, его погребальная маска, несколько ритуальных статуэток и керамические изделия тех времен.

Как пояснил глава луксорского управления древностей Мустафа Вазири, немалые размеры гробницы и ее расположение свидетельствуют об очень высоком социальном статусе Аменхета. Он добавил, что "во времена Среднего царства золотых дел мастера и особенно ювелиры были представителями редчайшей профессии и всегда имели привилегированное положение в обществе".

Вазири также сообщил, что в этом же регионе близ Луксора специалистами определены места по меньшей мере еще 50 древних захоронений, которые пока не изучены современными учеными. В ближайшее время, отметил глава управления, в районе Дараа Абу-Нага будут официально представлены еще четыре захоронения эпохи Древнего Египта, в которых эксперты уже завершают реставрационные работы.

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