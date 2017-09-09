Близ Луксор открыли для посещений древнеегипетскую гробницу

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Расположенное у Луксора захоронение ювелира открыли в субботу для посещений. Об обнаружении этой гробницы эпохи Среднего царства (2040-1783 годы до н. э.) в археологическом районе Дараа Абу-Нага объявил министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани.

По его словам, захоронение, которое было обнаружено египетскими учеными, принадлежало искусному ювелиру по имени Аменхет. Произведенные им украшения доставлялись ко двору фараона, а также приобретались жителями Фив (древнее название Луксора). Министр рассказал, что при раскопках гробницы археологами был найден деревянный саркофаг Аменхета, его погребальная маска, несколько ритуальных статуэток и керамические изделия тех времен.

Как пояснил глава луксорского управления древностей Мустафа Вазири, немалые размеры гробницы и ее расположение свидетельствуют об очень высоком социальном статусе Аменхета. Он добавил, что "во времена Среднего царства золотых дел мастера и особенно ювелиры были представителями редчайшей профессии и всегда имели привилегированное положение в обществе".

Вазири также сообщил, что в этом же регионе близ Луксора специалистами определены места по меньшей мере еще 50 древних захоронений, которые пока не изучены современными учеными. В ближайшее время, отметил глава управления, в районе Дараа Абу-Нага будут официально представлены еще четыре захоронения эпохи Древнего Египта, в которых эксперты уже завершают реставрационные работы.