В Индии создан искусственный лист, преобразующий солнечный свет в энергию

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. В Индии создан искусственный лист "растения", который, имитируя процесс фотосинтеза, преобразует энергию Солнца в экологически чистое топливо, используя для этого лишь воду. Как сообщается в отчете, опубликованном группой индийских исследователей в журнале Scientific Reports, их ультратонкое беспроводное устройство размером с ладонь может производить шесть литров водородного топлива в час.
Разработанное индийскими физиками устройство состоит из полупроводников, уложенных таким образом, чтобы имитировать движение соков в изобретении живой природы - естественном листе. Когда свет ударяет по полупроводникам, электроны движутся в одном направлении, создавая электрический ток, который используется для выделения из молекул воды атомов водорода.
"Мы предприняли попытку создать солнечный водород, и предложенный нами метод прост, легко осуществим на практике и без особых затрат тиражируется в больших масштабах", - рассказал Чиннаконда Гопинат, старший научный сотрудник Национальной химической лаборатории Совета научно- промышленных исследований в Пуне.
Группа ученых под его руководством потратила почти десять лет на разработку метода, позволяющего использовать солнечный свет для генерации водородного топлива. "Водород при сжигании дает энергию и воду в качестве побочного продукта, что очень важно и актуально для современного мира, - подчеркнул он. - Наше направление исследований очень важно для Индии, благословленной большим количеством солнечного света, который до сих пор в значительной степени не задействован в производстве энергии будущего".
В настоящее время водород образуется из ископаемого топлива с использованием процесса, который выделяет большое количество углекислого газа, способствующего глобальному потеплению. Мировая наука уже многие годы пытается найти альтернативу существующим источникам энергии, ведь все топливо, которое использует человечество, производится из отнюдь не бесконечных природных ресурсов - угольных, нефтяных и газовых месторождений, и к тому же оно при сжигании неизбежно загрязняет окружающую среду.
"Очевидно, что выделение водорода из возобновляемых ресурсов станет решением наших проблем в области энергетики и экологии, поскольку у человечества появится реальная возможность получать энергию буквально из воздуха, - утверждает доктор Гопинат. - Например, мы уже размышляем над тем, как в самой ближайшей перспективе задействовать наше изобретение для питания экологически чистых автомобилей".