Судмедэксперты получили возможность составить примерный портрет на основе анализа ДНК

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Новую методику идентификации жертв преступлений получил в свое распоряжение департамент полиции Нью-Йорка. Он дает возможность воссоздавать примерный внешний облик человека на основании анализа ДНК. Как сообщила газета The Wall Street Journal, метод получил название "фенотипирование".

"Он основан на том, что отдельные фрагменты ДНК хранят информацию, передающуюся из поколения в поколение", - отметил в интервью газете глава отдела судебно-медицинской экспертизы нью-йоркской полиции Эммануэль Катранакис. В частности, такой метод использовался при попытке идентификации неизвестной, погибшей, предположительно, в 2015 году. О жертве было известно лишь, что ей от 25 до 40 лет. Метод фенотипирования позволил уточнить, что она происходит из стран, расположенных к югу от Сахары, а также дал указания на возможный рост и вес. Несмотря на весьма отрывочные данные, специалистам удалось составить фоторобот, который они продемонстрировали журналистам.

"Это исключительно ценный метод, поскольку позволяет определить при идентификации расовую принадлежность", - отметил эксперт.

По данным The New York Times, нью-йоркская полиция уже использует новый метод в расследовании давно приостановленных дел. Каждое применение метода фенотипирования обходится полицейскому департаменту в сумму от 4 до $5 тыс.. Пока, по данным The New York Times, по этой методике может работать только одна лаборатория.