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Судмедэксперты получили возможность составить примерный портрет на основе анализа ДНК

Наука
10 сентября, 11:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Новый метод позволяет определить расовую принадлежность и регион происхождения человека

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НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Новую методику идентификации жертв преступлений получил в свое распоряжение департамент полиции Нью-Йорка. Он дает возможность воссоздавать примерный внешний облик человека на основании анализа ДНК. Как сообщила газета The Wall Street Journal, метод получил название "фенотипирование".

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"Он основан на том, что отдельные фрагменты ДНК хранят информацию, передающуюся из поколения в поколение", - отметил в интервью газете глава отдела судебно-медицинской экспертизы нью-йоркской полиции Эммануэль Катранакис. В частности, такой метод использовался при попытке идентификации неизвестной, погибшей, предположительно, в 2015 году. О жертве было известно лишь, что ей от 25 до 40 лет. Метод фенотипирования позволил уточнить, что она происходит из стран, расположенных к югу от Сахары, а также дал указания на возможный рост и вес. Несмотря на весьма отрывочные данные, специалистам удалось составить фоторобот, который они продемонстрировали журналистам.

"Это исключительно ценный метод, поскольку позволяет определить при идентификации расовую принадлежность", - отметил эксперт.

По данным The New York Times, нью-йоркская полиция уже использует новый метод в расследовании давно приостановленных дел. Каждое применение метода фенотипирования обходится полицейскому департаменту в сумму от 4 до $5 тыс.. Пока, по данным The New York Times, по этой методике может работать только одна лаборатория.

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