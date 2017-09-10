В Чили в ходе работ по строительству метро обнаружили захоронение доколумбовой эпохи

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Захоронение доколумбовой эпохи было обнаружено в ходе работ по строительству новой линии метро в городе Сантьяго (Чили). Как сообщила Коллегия археологов республики, специалистам удалось найти 60 могил, почти 100 различных сосудов, а также украшения и похоронные принадлежности.

Объекты относятся к культуре Льольео, представители которой жили на территории центральной части современной Республики Чили в 200-1200 гг. Первые артефакты были найдены в конце 2012 года. Раскопки продолжались в течение нескольких лет, и в конечном счете собранная информация позволила установить, что археологи нашли не что иное, как древние захоронения.

Как отметила возглавлявшая исследовательскую группу Вероника Рейес, речь идет об одном из самых больших индейских кладбищ в центральной части Чили. Специалисты отметили, что обнаруженные скелеты находятся в очень плохом состоянии из-за близости реки, и это значительно затрудняет их анализ.

Несмотря на это, как отметила Рейес, которая еще в 1990-х начала консультировать метрополитен при строительстве новых линий, это кладбище остается очень важным открытием. До настоящего момента ученым не удалось собрать много информации об индейцах, живших на территории центральной части Чили до прихода на континент испанцев. Обнаруженные же во время строительства метро объекты могут помочь узнать больше о культуре Льольео.

В настоящее время ученые продолжают изучать останки. Когда анализ будет завершен, их законсервируют и поместят в хранилище Музея естественной истории Чили. Обнаруженные на месте сосуды и украшения уже были переданы музею.