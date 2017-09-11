На Солнце произошла новая мощная вспышка класса Х

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Очередная сильная вспышка на Солнце зафиксирована вечером в воскресенье, 10 сентября, ей присвоен балл Х8.2. Такие данные приводятся на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).
Согласно опубликованному лабораторией графику активности Солнца, вспышка происходила в период с 18:35 мск до 19:31 мск, пик активности был достигнут в 19:06 мск. Ее мощность специалисты оценили как Х8.2, где литера "Х" обозначает самую мощную из возможных солнечных вспышек, а цифровой индекс уточняет ее интенсивность. Всего за 10 сентября произошло семь вспышек класса С и выше.
Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса "М" мощностью в 4-5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса "X" мощностью в 2,2 балла. В тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3 - последняя вспышка такой силы наблюдалась 7 сентября 2005 года. Она вызвала на Земле одну из самых сильных за историю наблюдений четырехбалльную магнитную бурю.