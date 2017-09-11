El Pais: в Испании обнаружены останки брахиозавра возрастом 130 млн лет

Глава ВЭБ: искусственный интеллект может заменить водителей через 20 летЭкономика и бизнес 11 сентября, 11:35
Шойгу в письме де Мистуре призвал ООН нарастить объемы гуманитарной помощи в СирииОбщество 11 сентября, 11:24
Носов: баскетболисты РФ в матче с хорватами показали лучшую игру за последние годыСпорт 11 сентября, 11:23
"Единая Россия" заняла первое место на муниципальных выборах в МосквеПолитика 11 сентября, 11:17
Польша выдвинула фильм Холланд "След зверя" кандидатом на премию "Оскар"Культура 11 сентября, 11:16
Тарасова: прокаты в Сочи стали для фигуристов сочинением на тему "Как я провел лето"Спорт 11 сентября, 11:11
Опальный госсекретарь: почему Тиллерсон оказался на грани увольненияМеждународная панорама 11 сентября, 11:00
Социальные объекты в Новосибирске начали подключать к отоплениюСибирь 11 сентября, 10:58
Президент Азербайджана помиловал блогера Александра ЛапшинаМеждународная панорама 11 сентября, 10:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 11 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Палеонтологические раскопки в испанской провинции Сория (автономное сообщество Кастилия-и-Леон) позволили обнаружить останки брахиозавра. Об этом сообщила газета El Pais.
Se llama ‘Soriatitan golmayensis’ es un dinosaurio saurópodo, hervíboro y midió 14 metros. En @materia_ciencia https://t.co/HduHXJDwUH— EL PAÍS (@el_pais) 11 September 2017
По ее информации, возраст находки - примерно 130 млн лет. Речь идет о роде Soriatitan golmayensis, который достигал 14 метров в длину. Останки были обнаружены недалеко от муниципалитета Гольмайо. "До сих пор считалось, что брахиозавры в ту эпоху уже вымерли в Европе", - объяснил палеонтолог Рафаэль Ройо.
Данный вид динозавров жил 150 млн лет назад на территории современной Африки, США и Европы. По словам специалиста, брахиозавр питался листьями хвойных деревьев, поскольку в то время на Иберийском полуострове было очень много растительности и рек. Палеонтологи восстановили останки зубов ящера, а также грудных позвонков, бедренных костей и передних и задних ног.
Брахиозавр представляет собой род растительноядных динозавров-зауроподов из семейства брахиозаврид, живших в конце юрского периода. Ящер обладал небольшой головой, которая располагалась на восьмиметровой шее, наклоненной под 45 градусов. Его рост превышал 13 метров. Длительное время брахиозавр считался самым высоким динозавром.