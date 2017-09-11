Росгидромет предупредил о возможных мощных вспышках на солнце 12 сентября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Новые вспышки класса X возможны на Солнце во вторник, на Земле геомагнитная обстановка будет относительно спокойной. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Росгидромета.

"По прогнозу ИПГ (Института прикладной геофизики - прим. ТАСС) на 12 сентября ожидается, что вспышечная активность будет умеренная, есть вероятность вспышек Х класса, в том числе протонных; геомагнитное поле - спокойное с отдельными периодами неустойчивости 11 сентября, возможно слабо возмущенное 12 сентября; радиационная обстановка - умеренно возмущенная", - говорится в сообщении.

По данным ИПГ, за прошедшие сутки на видимом диске Солнца наблюдались три группы пятен.

"10 сентября в 19:25 мск от вспышки Х8.2 началось вторжение в околоземное космическое пространство потоков протонов в широком диапазоне энергий. Возможно влияние на геомагнитное поле 12 сентября", - сообщает Росгидромет.

Ведомство предупреждает, что в приполярных регионах России возможно нарушение радиосвязи в отдельные часы.