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Росгидромет предупредил о возможных мощных вспышках на солнце 12 сентября

Наука
11 сентября, 13:56 дата обновления: 11 сентября, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

По данным института прикладной геофизики, за прошедшие сутки на видимом диске Солнца наблюдались три группы пятен

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Новые вспышки класса X возможны на Солнце во вторник, на Земле геомагнитная обстановка будет относительно спокойной. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Росгидромета.

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"По прогнозу ИПГ (Института прикладной геофизики - прим. ТАСС) на 12 сентября ожидается, что вспышечная активность будет умеренная, есть вероятность вспышек Х класса, в том числе протонных; геомагнитное поле - спокойное с отдельными периодами неустойчивости 11 сентября, возможно слабо возмущенное 12 сентября; радиационная обстановка - умеренно возмущенная", - говорится в сообщении.

По данным ИПГ, за прошедшие сутки на видимом диске Солнца наблюдались три группы пятен.

"10 сентября в 19:25 мск от вспышки Х8.2 началось вторжение в околоземное космическое пространство потоков протонов в широком диапазоне энергий. Возможно влияние на геомагнитное поле 12 сентября", - сообщает Росгидромет.

Ведомство предупреждает, что в приполярных регионах России возможно нарушение радиосвязи в отдельные часы.

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