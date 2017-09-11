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В Японии появятся инвалидные кресла-коляски с автопилотом

Наука
11 сентября, 14:40 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Кресло будет оснащено искусственным интеллектом и сможет считывать данные с подключенного к нему смартфона или планшета

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ТОКИО, 11 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Кресла-коляски, способные самостоятельно доставить сидящего в них человека до указанного места, появятся в Японии. Примечательно, что такие коляски распознают речь своего владельца, поэтому желаемый маршрут можно указать при помощи голоса и корректировать в случае необходимости по ходу движения.

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Оснащенные современным искусственным интеллектом, кресла-коляски благополучно справляются с объездом препятствий и идущих навстречу людей. В настоящее время коляски, разработанные институтом технологий города Куруме, находятся в стадии практического тестирования, ожидается, что они поступят в продажу в ближайшие 3-5 лет. "Когда мы занимались разработкой этих колясок, главной нашей задачей было облегчить, пусть самую малость, процесс передвижения по улицам людей с ограниченными возможностями", - отметил профессор Дайсукэ Адзума, вовлеченный в разработку.

Кресло-коляска движется при взаимодействии с подключенным к ней смартфоном или планшетом, считывая данные о геолокации и вычисляя оптимальный маршрут движения. В настоящее время, однако, японское законодательство запрещает использование полностью самоходных инвалидных кресел-колясок по обычным пешеходным дорогам - местные власти опасаются, что из-за незрелости технологии данная инженерная задумка может привести к инцидентам. Такие коляски, однако, можно будет использовать в крупных универмагах или музеях. Разработчики рассчитывают, что в ближайшие годы будет внесено изменение в законодательство, как раз к тому моменту, когда технология будет полностью обкатана и многократно проверена.

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