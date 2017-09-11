В Петербурге стартовала экспедиция Миклухо-Маклая - младшего в Новую Гвинею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Экспедиция, организованная прямым потомком и полным тезкой этнографа Николая Миклухо-Маклая, отправилась в понедельник из Петербурга в Новую Гвинею. За две недели ее участники рассчитывают изучить изменения культуры местного населения и заложить основы нового туристического маршрута для россиян, сообщил ТАСС организатор экспедиции Николай Миклухо-Маклай - младший.

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"Экспедиция началась, мы уже прошли регистрацию в аэропорту и ждем вылета. Мы хотим продолжить исследования Миклухо-Маклая", - сказал собеседник агентства.

На Берегу Маклая путешественники планируют оказаться 20 сентября, как раз в день первой высадки здесь великого российского этнографа. Им предстоит познакомиться с потомками того самого молодого человека - Туя, который первым завязал знакомство, а затем и дружбу с Миклухо- Маклаем.

Миклухо-Маклай отметил, что экспедиция поможет заново открыть Новую Гвинею для россиян. "Сейчас там довольно много туристов, в основном это американцы и австралийцы, а россиян практически нет. Мы бы хотели во время поездки устранить этот пробел, проложив новый туристический маршрут для соотечественников", - сказал он.

В Петербург экспедиция планирует вернуться к середине октября, побывав после Новой Гвинеи в Австралии, где также живут потомки Миклухо-Маклая.