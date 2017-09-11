Воскресная вспышка на Солнце вызовет на Земле магнитную бурю в ночь на 13 сентября

Воскресная вспышка на Солнце вызовет на Земле магнитную бурю в ночь на 13 сентябряНаука 11 сентября, 22:01
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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мощная вспышка на Солнце, которая произошла в воскресенье вечером, в ночь на 13 сентября вызовет на Земле магнитную бурю мощностью два-три балла по пятибалльной шкале. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).
По прогнозам ученых, крупные массы вещества, выброшенные из атмосферы Солнца, "накроют" облаком Меркурий, Венеру, Землю и Марс. Основной удар примут на себя первые две планеты, тогда как Земля и Марс будут задеты по касательной.
"Приход выброса к Земле ожидается в ночь с 12 на 13 сентября. В этот момент ожидается магнитная буря второго или третьего уровня по пятибалльной шкале", - говорится в сообщении на сайте ФИАН.
Вспышке, зафиксированной вечером в минувшее воскресенье, присвоен балл Х8.2, где литера "Х" обозначает самую мощную из возможных солнечных вспышек, а цифровой индекс уточняет ее интенсивность.
Серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса "М" мощностью в 4-5 баллов, затем 6 сентября последовала вспышка класса "X" мощностью в 2,2 балла. В тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3 - последняя вспышка такой силы наблюдалась 7 сентября 2005 года. Она вызвала на Земле одну из самых сильных за историю наблюдений четырехбалльную магнитную бурю.