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Новосибирские физики планируют провести три эксперимента на китайской космической станции

Наука
12 сентября, 9:22 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 12, сентября. /ТАСС

Эксперименты будут посвящены изучению трех физических процессов - испарения, конденсации и кипения

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© Ли Джанг/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Специалисты новосибирского Института теплофизики (ИТ) СО РАН планируют провести три эксперимента по изучению различных физических процессов на китайской космической станции, первый модуль которой должен быть запущен в 2020 году. Об этом сообщил во вторник журналистам заведующий лабораторией интенсификации процессов теплообмена ИТ СО РАН Олег Кабов.

"Мы подали заявки и планируем принять участие в трех различных экспериментах, которые будут проводиться на станции китайской стороны", - сказал Кабов. Он добавил, что эксперименты будут посвящены изучению трех физических процессов - испарения, конденсации и кипения. В чем именно они будут заключаться, Кабов не уточнил.

В свою очередь представитель китайского космического агентства подтвердил журналистам намерение работать с сибирскими физиками, отметив, что между российской и китайской академиями наук существуют соответствующее соглашение о сотрудничестве.

Он пояснил, что первый модуль станции, где будут проходить эксперименты, будет запущен в 2020 году, а основная ее часть - двумя годами позже. Научные работы на станции будут проходить в течение 10 лет.

Руководитель Научно-исследовательского центра электрофизических и теплофизических процессов Объединенного института высоких температур РАН академик РАН Эдуард Сон, комментируя инициативу по проведению таких экспериментах в космосе, отметил, что они перспективны из-за особых условий, в которых проходят процессы в невесомости.

Так, например, в космосе, где нет гравитации, можно создать "самое холодное место во вселенной", где температура будет гораздо ниже теоретически возможной на Земле.

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